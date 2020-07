Otvorili takmer polovicu nultého obchvatu Bratislavy

Motoristi v okolí Bratislavy môžu od nedele využívať úseky R7 a časť úseku D4.

19. júl 2020 o 12:04 (aktualizované 19. júl 2020 o 13:58) SITA

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/vdQHW7O3.html

BRATISLAVA. Motoristi v okolí Bratislavy môžu od nedele 19. júla využívať úseky rýchlostnej cesty R7 na trase Ketelec - Dunajská Lužná - Šamorín - Holice a časť úseku diaľnice D4 Ketelec - Rovinka v celkovej dĺžke takmer 30 kilometrov.

Ide o takmer polovicu z plánovanej, 59-kilometrovej, dĺžky úsekov D4 a R7 v rámci PPP projektu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Omeškaná odovzdávka

Súvisiaci článok Búrka odkryla problémy násypu na obchvate, expert odporúča kontrolu Čítajte

Koncesionárom najväčšieho infraštruktúrneho projektu na Slovensku a jedného z najväčších v Európe je spoločnosť Zero Bypass Limited, ktorá zabezpečuje financovanie, výstavbu a prevádzku D4 a R7 počas 30 rokov.

Hlavným zhotoviteľom je spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o. Po otvorení úsekov by prvé vozidla mali po nich začať jazdiť v nedeľu popoludní.

Zhotoviteľ pre splnenie všetkých podmienok premávky v rámci dopravného uzla Bratislavy na otvorených úsekoch R7 (25,2 km) a D4 (4,5 km) zaviedol nové názvy niekoľkých križovatiek aj do trvalého dopravného značenia.

Platí to pre Ketelec (nový názov Bratislava - juh), Rovinku (Bratislava, Podunajské Biskupice), Dunajskú Lužnú (Šamorín - západ), Šamorín (Šamorín - sever). Rovnaký názov ako doteraz majú na týchto úsekoch len Holice.Agentúra SITA bude správu aktualizovať.

Zástupca koncesionára Tomáš Bežila po otvorení úsekov na brífingu informoval, že meškanie výstavby spôsobilo to, že štát neskoro schválil stavebné povolenia.

"Tento úsek odovzdávame s miernym meškaním, ale nie s takým, aby to ovplyvnilo očakávanie motoristickej verejnosti," uviedol.

Odovzdané úseky R7 a D4 mali byť pôvodne hotové na prelome marca a apríla tohto roka. Dokončenie zvyšných úsekov predpokladá zástupca Zero Bypass Limited v lete budúceho roka.

"Najbližšie otvoríme úsek D4 Rovinka - Podunajské Biskupice v dĺže 3,6 kilometra, očakávame to v septembri. A následne úsek medzi Podunajskými Biskupicami a križovatkou Ivanka - západ v dĺžke 7 kilometrov," poznamenal Bežila.

Časová úspora pre motoristov nie je až taká podstatná, ňou je hlavne bezpečnosť, keďže R7 má mimoúrovňové križovanie.

"Bude povolená maximálna rýchlosť 130 kilometrov za hodinu. Križovatky sú pripravené na otvorenie, hneď ako nám polícia dá zelenú, že všetko je v poriadku, otvárame cestu pre motoristov," priblížil Bežila s tým, že to očakáva v popoludňajších hodinách.

Nedokonočené privádzače

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) očakáva, že otvorené úseky R7 a D4 uľahčia dopravu na ceste I. triedy 63 v Šamoríne a okolitých obciach.

"Dopravu dostaneme z obcí. Minimálne tranzitná doprava nepôjde priamo cez ne, ale pôjde po rýchlostnej ceste. Ten prínos je jednoznačne zjavný," tvrdí Doležal.

V spojitosti so zatiaľ chýbajúcim úsekom R7 Bratislava, Prievoz - Ketelec si minister nemyslí, že otvorenie nekompletnej R7 je problém a že by bolo lepšie dať ju do prevádzky celú.

"Treba otvárať to, čo sa otvárať dá. Aj tento čiastkový úsek bude mať prínos. Treba dodať, že najväčší prínos bude mať až vtedy, keď sa otvorí rýchlostná cesta až po Prievoz, respektíve, keď bude vyriešené napojenie D4 na D1," dodal Doležal.

Minister priznal, že aj keď odovzdajú križovatku D4 - D1 koncesionárovi, tak budeme chvíľu za hlupákov, lebo sa nebude dať dostať z D1 na D4.

"Maximálne akcelerujeme to, aby sme dokázali aj privádzače čo najrýchlejšie dokončiť," povedal Doležal.

Križovatka bude podľa neho odovzdaná koncesionárovi, čím sa vyrieši technický podjazd pod D1, ešte v tomto roku.

"Koncesionár na to bude mať dva, tri mesiace. Veríme, že to stihne do spomínaného leta 2021. To je križovatka. Priznávam, NDS je v omeškaní s touto križovatkou, resp. s privádzačmi, ale križovatka odovzdaná koncesionárovi bude," podotkol Doležal.