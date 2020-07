Karlova Ves plánuje znižovať emisie skleníkových plynov

Zníženie emisií by malo nastať v sektore dopravy, obnovy domov a v znížení netriedeného odpadu.

9. júl 2020 o 10:46 SITA

BRATISLAVA. Bratislavská Karlova Ves chce znižovať emisie skleníkových plynov. V tlačovej správe o tom informoval hovorca mestskej časti Branislav Heldes.

"Karlova Ves spracovala dokument, v ktorom sa zaviazala znižovať emisie do roku 2023 a 2030," uviedol hovorca.

Medzi aktivity, ktorými chce mestská časť pomôcť k čiastočnému ozdraveniu životného prostredia patrí hĺbková obnova verejných budov, lepšie podmienky pre cyklistov, zníženie množstva nevytriedeného odpadu, informačné a osvetové aktivity pre verejnosť, vrátane vybudovania Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu v budove ZŠ Alexandra Dubčeka.

"Zníženie emisií by malo nastať v sektore dopravy, obnovy verejných a bytových domov a v znížení netriedeného komunálneho odpadu. Do roku 2023 by sa malo ušetriť okolo 700 ton skleníkových plynov, vyjadrených v emisiách CO2a do roku 2030 približne 5 000 ton," vysvetľuje mestská časť.

Konkrétnymi krokmi, ktoré Karlova Ves plánuje do roku 2023 a 2030, sú hĺbková obnova dvoch verejných budov, prírode blízka údržba zelene, revitalizácia priestranstva Kaskády, vybudovanie vegetačnej strechy na úradnej budove, rozšírenie verejných bicyklov, informačno-osvetové aktivity, vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily, riešenie cyklistickej dopravy na križovatke Karloveská – Molecova, vytvorenie miest na kontajnery na zber elektroodpadu, obnova Líščieho údolia, čiastočná obnova Jurigovho námestia, zriadenie poradenstva pri obnove bytových domov a napokon vybudovanie Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu v Základnej škole Alexandra Dubčeka.