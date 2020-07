V prípade kaštieľa v Rusovciach sa uvažuje aj o konzervovaní časti stavby

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie sa neustále predlžuje.

8. júl 2020 o 23:13 TASR

BRATISLAVA. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Rusovciach sa neustále predlžuje, rastú tým aj náklady, ktoré budú na opravu pamiatky potrebné.

"V štádiu diskusie je preto aj myšlienka, že by sa časť stavby zakonzervovala," priznal v stredu vedúci Úradu vlády Július Jakab.

Tender, ktorý Úrad vlády vyhlásil v polovici decembra 2019, predlžujú pripomienky účastníkov konania. "Postupom času sa zhoršuje čím ďalej tým viac technický stav objektu, problém robí najmä zatekanie cez strechu, ale i bočné steny," opísal situáciu Jakab.

"Preto s odborníkmi teraz diskutujeme o možnosti stavbu, respektíve jej časť, zakonzervovať. Na nič iné však nebudú peniaze," priznal.

Uviedol, že vláda by rada na projekt získala aj eurofondy. Na rozdiel od predchádzajúceho zámeru, ktorý by z budovy kaštieľa urobil vládny objekt slúžiaci na reprezentatívne účely, by Matovičov kabinet preferoval vzor českého zámku Lednice, teda používať ho na reprezentatívne účely, no zároveň umožniť aj sprístupnenie budovy pre verejnosť.

Náklady na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Rusovciach a jeho areálu sa odhadujú vo výške 79 987 377 eur. Vyplýva to z návrhu na zabezpečenie financovania rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky Rusovce vrátane priľahlého areálu, ktorý v polovici decembra 2019 schválila vláda.

Náklady na rekonštrukciu samotného kaštieľa odhadli v polovici decembra minulého roka na 59 471 569 eur. Rekonštrukciu by mal zrealizovať štát zo zdrojov štátneho rozpočtu, termín bol stanovený do konca roka 2024. Na začiatku novembra 2019 sa v areáli parku začali realizovať arboristické práce ako súčasť celkovej rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky.

Kaštieľ v Rusovciach s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Je v správe Úradu vlády. Zámer pokračovať v jeho obnove schválil kabinet v auguste 2012.