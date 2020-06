Staré Mesto poskytne nájomcom zľavu z nájomného

Mestská časť spravuje 284 nebytových priestorov.

30. jún 2020 o 19:06 TASR

BRATISLAVA. Bratislavské Staré Mesto odpustí 50 percent nájomného za nebytové priestory v správe mestskej časti, rovnako tak za priestory prenajaté ako zubné ambulancie.

Samospráva tým chce pomôcť nájomcom, či už podnikateľom alebo rôznym organizáciám, ktorí museli mať počas pandémie nového koronavírusu zatvorené, respektíve mali rôznymi nariadeniami obmedzenú svoju činnosť. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci.

"Je to v podstate reflektovanie zákona, ktorý bol prijatý v Národnej rade SR. Umožňuje využiť nejakú úľavu na nájomnom. My chceme poskytnúť takúto úľavu, podporu pre podnikateľov. Žiadali nás o to sami, na úrade máme už niekoľko žiadostí," uviedol pre TASR prednosta staromestského miestneho úradu Martin Mlýnek. Miestny úrad momentálne eviduje 17 žiadostí. Ma margo výšky zľavy z nájmu prednosta poznamenal, že je optimálnym riešením pre mestskú časť aj podnikateľov.

Poslanecký zbor zároveň schválil upustenie od vymáhania sankcií za omeškanie pri oneskorení platby nájomného a poplatkov za služby spojené s nájmom za byty, nebytové priestory a pozemky, a to za obdobie od 1. marca do 31. decembra 2020.

"Ústretovým krokom spočívajúcim v odpustení časti ročného nájomného a v neuplatňovaní sankcií za omeškanie im chce (mestská časť, pozn TASR), aj za cenu dočasného krátenia svojich výnosov, umožniť preklenúť nepriaznivé obdobie a opäť rozbehnúť prevádzky," uvádza sa v predloženom materiáli. Zverejnený je aj na webovej stránke, kde sú uvedené aj podmienky, za akých môže byť zľava poskytnutá.

Mestská časť spravuje 284 nebytových priestorov. Z uzatvorených zmlúv na nájom nebytových priestorov s dohodnutým nájomným vyšším ako 100 eur ročne je 40 zmlúv s takým dohodnutým účelom nájmu, ktorý spadal pod niektoré z opatrení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Tieto prevádzky boli v dôsledku opatrení ÚVZ zatvorené, respektíve ich prevádzka významne obmedzená.

Osobitnú kategóriu predstavujú tri nebytové priestory prenajaté za účelom zubnej ambulancie, ktoré síce neboli opatreniami ÚVZ SR o zatvorení maloobchodných prevádzok priamo dotknuté, avšak Slovenská komora zubných lekárov odporučila od 16. marca z dôvodu vysokého rizika vystaveniu infekcie obmedziť činnosť zubných ambulancií len na urgentné prípady.