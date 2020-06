Komenského a STU chcú spoločne bojovať proti odlevu študentov do zahraničia

Spolu s SAV sa chcú zamerať aj na odchádzajúcich vedeckých pracovníkov do zahraničia.

24. jún 2020 o 18:17 TASR

BRATISLAVA. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave a Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave chcú spoločne bojovať proti odlevu študentov do zahraničia. Na spoločnej stredajšej tlačovej konferencii sa na tom zhodli rektor UK Marek Števček s rektorom STU Miroslavom Fikarom.

Števček pre TASR poznamenal, že veľa študentov odchádza zo Slovenska študovať práve do Brna, a preto sa zamerali na ich oslovovanie najmä na dôležitých veľtrhoch. Za kľúčový označil práve veľtrh v Brne. "Postupujeme koordinovane so STU. Projekt sa volá Študuj v Bratislave a je vytvorený s podporou hlavného mesta SR," priblížil Števček. Ako uviedol, mladých ľudí chcú presvedčiť, že Bratislava je "vynikajúce študentské miesto pre život" a nachádzajú sa tam dve kvalitné univerzity, ktoré sú podľa Števčeka porovnateľné s akoukoľvek štandardnou európskou univerzitou. "Ich vzdelanie bude mať rovnakú váhu ako vzdelanie v akejkoľvek okolitej krajine a niektoré naše vedecké výsledky sú ešte špičkovejšie ako tých okolitých univerzít," dodal rektor UK. Podľa neho problémom nie je to, že mladí Slováci odchádzajú do zahraničia, ale že sa naspäť na Slovensko už nevracajú

Obaja rektori sa spolu s predsedom Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavlom Šajgalíkom zhodli na tom, že je dôležité sa zamerať aj na odchádzajúcich vedeckých pracovníkov do zahraničia. Podľa Šajgalíka pomôcť tomu môže práve spoločný projekt oboch univerzít a akadémie SASPRO 2, vďaka ktorému má na Slovensko prísť 40 vedcov zo zahraničia.

Počas zhodnotenia prvého roka spolupráce STU, UK a SAV na základe memoranda v oblasti vzdelávania a rozvoja vedy vedenie univerzít a predseda akadémie konštatovali, že ich úloha počas koronakrízy bola na Slovensku veľmi dôležitá. Števček poukázal, že v krajine sa nachádza množstvo kvalitných vedcov a to sa podľa neho ukázalo aj počas koronakrízy. "V krízových situáciách sa ukazuje, že sme situáciu schopní zvládnuť s vlastnými kapacitami a nemusíme sa utiekať k zahraničiu," skonštatoval rektor UK. Poukázal aj na množstvo študentov, ktorí v posledných mesiacoch pracovali ako dobrovoľníci napríklad v call centrách. Fikar zas vyzdvihol prácu vedeckých pracovníkov. "Pomáhali sme aj mestu Bratislava a štátu pri vytváraní karanténnych centier, čiže repatrianti boli ubytovaní aj v našich zariadeniach," dodal Števček.