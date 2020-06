Ružinov odkúpil parkovisko na Štrkovci za 2,6 milióna eur

Podľa niektorých poslancov je čiastka nadhodnotená.

24. jún 2020 o 13:23 SITA

BRATISLAVA. Bratislavský Ružinov odkúpil parkovisko pri Štrkoveckom jazere za 2,6 milióna s DPH. Podľa niektorých poslancov bola táto cena privysoká.

Utorkové zastupiteľstvo mestskej časti odsúhlasilo kúpu pozemku za cenu, ktorú navrhol súkromný vlastník - spoločnosť Urbicom.

Obavy z ďalšej výstavby

Podľa starostu Ružinova Martina Chrena ide o jedno z najcennejších území, ktoré sa vracia do rúk mestskej časti.

"Po vyše rok trvajúcich rokovaniach sa nám podarilo toto parkovisko kúpiť za trhovú cenu - za takmer rovnakú cenu, za akú ho pred 12 rokmi doterajší súkromný majiteľ získal vo verejnej dražbe," uviedol starosta, podľa ktorého bol celý proces transparentný.

Team Vallo kritizoval vysokú cenu

"Cena 2,6 milióna eur s DPH prekročila cenu určenú nielen znaleckým posudkom, ale aj aktuálne komerčné ceny pozemkov v Ružinove," myslia si poslanci z klubu Team Vallo pre Ružinov (TVPR).

Podľa 11-tich poslancov bola kúpna cena pozemku v porovnaní so znaleckým posudkom, ktorý si dala spraviť mestská časť, viac ako päťnásobná.

"Znalecký posudok si dal urobiť aj samotný vlastník, aj oproti tomuto posudku je cena stále 2,4-násobná," uvádzajú poslanci z klubu TVPR.

Starosta Martin Chren argumentoval tým, že pozemok je v územnom pláne určený na výstavbu bytov.

"Po tom, čo sme ho získali pre mestskú časť, sa už obyvatelia nemusia báť, že by naše najvzácnejšie jazero na tomto mieste niekto zastaval ďalším panelákom, ani že by im súkromný majiteľ spoplatnil ich parkovanie," uviedol starosta, ktorý tvrdí, že nižšiu kúpnu cenu sa mestskej časti napriek snahe vyrokovať nepodarilo.

Odkúpenie nebolo nutné

Poslanci TVPR si však myslia niečo iné.

„Sme presvedčení, že územný plán už ani dnes neumožňuje na danom mieste stavať vyššiu stavbu. Predpokladáme, že v horizonte dvoch rokov po zaregulovaní okolia jazera územným plánom zóny sme mohli problém vyriešiť aj bez neúmerného vyhadzovania verejných zdrojov," tvrdia poslanci z klubu TVPR s tým, že kúpa pozemku za cenu stanovenú investorom nenapĺňa verejný záujem ale súkromný záujem developera.



Poslanci z TVPR sú presvedčení, že lokalitu by bolo možné aj v budúcnosti využívať ako parkovisko aj bez nutnosti odkúpenia pozemku.

"Boli sme pripravení schváliť kúpu pozemku za cenu na úrovni ružinovského znaleckého posudku, teda 508-tisíc eur, alebo s prižmúrením očí aj za posudok Urbicomu, čo bolo 1,21 milióna eur," uviedli poslanci.

"Starostov návrh podporiť kúpu za cenu 2,6 milióna eur sme nemohli odsúhlasiť. Žiaľ, keďže nemáme väčšinu, boli sme prehlasovaní,“ doplnili poslanci s tým, že mestská časť nie je zodpovedná za zlé manažérske rozhodnutie spoločnosti Urbicom v minulosti, na základe ktorého prišlo k nevýhodnej kúpe investorom.

"Mrzí ma, že na naprávanie krívd z minulosti musíme dnes vynakladať nemalé peniaze. Vieme však, že sa za nižšiu sumu toto parkovisko kúpiť nedalo a že ak by sme nerokovali a nekúpili ho, majiteľ by ho už pred rokom spoplatnil a stále by na ňom hrozila výstavba," uzavrel Chren.