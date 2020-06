V Petržalke by mal v budúcnosti pôsobiť mládežnícky parlament

Fungovať by mal ako poradný a iniciatívny orgán starostu a zastupiteľstva.

9. jún 2020 o 22:07 TASR

BRATISLAVA. V bratislavskej Petržalke bude v budúcnosti pôsobiť mládežnícky parlament. Fungovať by mal ako poradný a iniciatívny orgán starostu a miestneho zastupiteľstva. Jeho zriadenie odobrili v utorok miestni poslanci, ktorí zároveň schválili aj štatút Petržalského mládežníckeho parlamentu (PMP).

Mládežnícky parlament by mal fungovať ako poradný a iniciatívny orgán samosprávy. Váha jeho názoru vo vzťahu k mestskej časti by mala byť ekvivalentná komisii. Spolupráca sa predpokladá napríklad pri edukačných, športových či voľnočasových projektoch. Podieľať sa bude na rozvoji práce s mládežou, na rozvoji mládežníckych iniciatív a na riešení problémov mladých ľudí žijúcich a študujúcich na tomto území. Venovať sa bude taktiež spracovávaniu a podávaniu iniciatívnych návrhov a stanovísk vo veciach týkajúcich sa mládeže.

"Zmyslom je vytvoriť platformu pre mladých ľudí preto, aby sme ich mohli zapojiť do verejného diania. Aby si rozvíjali svoje schopnosti, skúsenosti a sami sa realizovali v prospech svojho okolia. Zároveň podporíme výchovu mládeže tzv. učením sa praxou, keď si sami budú inak veci uvedomovať," uviedol pre TASR poslanec a jeden z predkladateľov návrhu Miroslav Behúl.

Snahou je tiež edukácia malých a mladých a viesť ich k zodpovednosti. "Mládežnícky parlament bude poradným a iniciatívnym orgánom, teda ekvivalent miestnej komisii, keď budú dávať vlastné stanoviská k uzneseniam, ktoré sa týkajú mladých. Budú teda musieť rozvíjať myslenie v tomto smere," podotkol Behúl.

Podľa poslanca Miroslava Draguna fungujú mládežnícke parlamenty vo viacerých mestách na Slovenku, pričom takouto angažovanosťou vznikol veľký záujem mladých ľudí o správu vecí verejných. Angažovanosť je podľa neho vhodná najmä v období hoaxov a pre nekritické myslenie mladých pri rôznych informáciách na internete. Aj takýmto zapájaním do vecí verejných by sa mladí ľudia mohli naučiť napríklad o fungovaní zastupiteľstiev, ako sa zapojiť do procesu EIA či ako podať žiadosť o grant.

Členom PMP sa môže stať mladý človek vo veku od 15 do 30 rokov, ktorý má trvalý pobyt alebo študuje na území mestskej časti. Môže mať najviac 20 členov, ktorých funkčné obdobie bude dva roky. Záujemcovia o členstvo budú vypĺňať formulár elektronickej prihlášky, ktorú mestská časť zverejní na svojej webovej stránke, súčasťou bude aj motivačný list.