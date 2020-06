Z Bratislavy sa onedlho začne lietať do Bulharska, Grécka a na Cyprus

Ryanair chce obnoviť lety od júla, Wizz Air chce lietať do Sofie už od 15. júna.

9. jún 2020 o 15:01 SITA

BRATISLAVA. Letisko M. R. Štefánika v Bratislave plánuje v najbližšom čase začať vybavovať lety do Bulharska, Grécka a na Cyprus. Letecká spoločnosť Ryanair tam chce po obnovení medzinárodnej leteckej dopravy zabezpečovať pravidelné lety od júla, dopravca Wizz Air chce prevádzkovať lety do bulharskej Sofie už od 15. júna.

Bratislavské letisko o tom v utorok informovalo v reakcii na to, že premiér Igor Matovič v ten istý deň po stretnutí konzília epidemiológov oznámil úplné otvorenie hraníc s ďalšími šestnástimi krajinami Európy, čím ich počet stúpol na devätnásť.

Po otvorení hraníc a uvoľnení podmienok cestovania bez obmedzení by mala byť umožnená aj medzinárodná doprava, vrátane leteckej. Do ostatných krajín, v ktorých sa aktuálne uvoľňuje cestovanie, sa v súčasnosti z bratislavského letiska na pravidelných linkách nelieta. Pravidelné lety na Maltu má Ryanair v pláne od konca októbra.

Ryanair plánuje od júla obnoviť približne 40 % letov v rámci svojej siete. Z Bratislavy chce lietať do bulharského Burgasu od 4. júla každý piatok, do gréckeho Solúna (Thessaloniki) od 6. júla a na ostrov Korfu od 7. júla. Lety do gréckej metropoly Atény má írsky nízkonákladový dopravca v pláne obnoviť od zimného letového poriadku koncom októbra. Do Pafosu na Cypre plánuje lietať od 4. júla každú sobotu. "Pravidelné lety Ryanairu z Bratislavy na ostrov Malta sú v pláne od zimného letového poriadku, od konca októbra," uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Letecký dopravca Wizz Air má z Bratislavy plánované lety do bulharskej Sofie od 15. júna trikrát týždenne v júni, od júla štyri razy v týždni. "Od druhej polovice júna má pravidelné sezónne letecké linky naplánované z Bratislavy aj dopravca Smartwings. Využívajú ich cestovné kancelárie aj individuálni cestovatelia. Počas tohtoročnej letnej sezóny by mali z Letiska M. R. Štefánika smerovať letecké linky na grécke ostrovy Kréta (Heraklion), Rodos, Zakynthos a Korfu, do bulharského Burgasu či Larnaky na Cypre a spiatočne," priblížila Ševčíková. Cyperský dopravca Cyprus Airways, ktorý chcel práve od 9. júna obnoviť pravidelnú linku z Bratislavy do Larnaky na Afroditinom ostrove (plánoval aj lety na grécke ostrovy Rodos a Korfu), pre koronakrízu svoje plánované lety z Bratislavy tento rok neuskutoční.

Hygienické opatrenia, ktoré bude potrebné na letiskách dodržiavať po spustení civilných letov, nariaďuje slovenským letiskám hlavný hygienik či Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR. "Letisko M. R. Štefánika sa pripravuje na ich zavedenie po tom, čo bude nariadenie konkretizované. Už teraz je však samozrejmosťou pravidelná dezinfekcia priestorov terminálu letiska, letiskových autobusov, madiel a dotykových plôch," poznamenala Ševčíková. V budove letiska sú umiestnené zariadenia na dezinfekciu rúk a zamestnanci letiska, ktorí prichádzajú do kontaktu s cestujúcimi, nosia osobné ochranné pracovné prostriedky. Vstup do budovy letiska je povolený len s ochranným rúškom na tvári.