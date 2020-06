Na ťahoch z Bratislavy sa vytvorili kolóny

8. jún 2020 o 17:51 TASR

BRATISLAVA. Na viacerých miestach v Bratislave treba počítať so zdržaniami. Vodiči hlásia kolóny, na niektorých úsekoch sa odstraňujú následky dopravných nehôd.

Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stella centrum.

Do 30 minút sa vodiči zdržia na Hradskej v smere do Vrakune. Na Gagarinovej ulici v smere na Popradskú a do Podunaských Biskupíc sa vodiči zdržia do 25 minút a do 20 minút musia vodiči rátať so zdržaním na Mierovej ulici v smere do Prievozu.

Kolóna je aj na výjazde z Bratislavy do Rovinky, kde sa vodiči zdržia rovnako približne 20 minút.

Asi 15-minútové zdržanie môžu vodiči očakávať na diaľnici D1 v smere od Senca pred Bratislavou z dôvodu práce cestárov.

Nehoda sa odstraňuje v Bratislave na Moste Lafranconi smerom do tunela Sitina, blokovaný je jeden pruh a na mieste sa vytvorila dlhá kolóna.

V hlavnom meste na Gagarinovej pred križovatkou s Bajkalskou sa v pravom pruhu zrazil kamión s autobusom. Na mieste treba tiež rátať s kolónou.