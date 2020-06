Devínska Nová Ves by chcela vyhliadkovú vežu sprístupniť do 14. júla

Návštevníkom by mala ponúkať výhľady na Alpy či Viedeň, v prípade dobrého počasia až na Zobor v Nitre.

7. jún 2020 o 23:45 TASR

Veža bude po dokončení vysoká 21 metrov so siedmimi výhliadkovými poschodiami (Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Výstavba vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle v bratislavskej Devínskej Novej Vsi pokračuje podľa plánu, postavených je už všetkých sedem podlaží. Na stavbe sa momentálne začínajú dolaďovať detaily, kolaudácia by sa mohla začať v najbližších dvoch týždňoch.

"Veríme, že kolaudačné konanie sa začne v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Vyhliadkovú vežu sprístupníme, samozrejme, ihneď po kolaudácii. Verím, že tu bude aj skôr ako 14. júla. Robíme všetko pre to, aby si pohľad mohli vychutnať obyvatelia a návštevníci čo najskôr," uviedol pre TASR devínskonovoveský starosta Dárius Krajčír.

Vyhliadka v areáli bývalej raketovej základne má byť vysoká 21 metrov, teda zhruba ako sedemposchodová budova. Tvorí ju sedem vyhliadok, tie najkrajšie majú ponúkať najvyššie poschodia.

Návštevníkom by mala ponúkať výhľady na Alpy či Viedeň, v prípade dobrého počasia až na Zobor v Nitre. Dostupná má byť peším a cyklistom. Má to byť verejne prístupná atrakcia, samospráva už v minulosti uviedla, že vstupné neplánuje vyberať. Budú tam však výstražné tabuľky, ktoré budú upozorňovať na to, že napríklad v zime bude na vyhliadku vstup zakázaný.

Pôvodne sa uvažovalo, že by vyhliadková veža ako nová atrakcia hlavného mesta mohla byť vybudovaná a sprístupnená na jeseň 2018, výstavba sa mala začať v auguste. Proces však predĺžilo získavanie povolenia od okresného úradu a vyňatie pozemku z Lesníckeho pôdneho fondu pod vyhliadkovú vežu. Termín sa následne posunul na rok 2019. Dodávateľa stavebných prác vybrala mestská časť vo verejnom obstarávaní.

Stavebné povolenie, ktoré koncom júla 2019 vydala mestská časť Devín ako príslušný stavebný úrad pre mestskú časť Devínska Nová Ves, ktorá je v tomto projekte stavebníkom, nadobudlo právoplatnosť v septembri 2019. Stavenisko odovzdala mestská časť stavebníkovi v polovici apríla 2020.