Bratislavské letisko eviduje za posledné dni záujem o obchodné lety

Krízový štáb povolil obchodnú leteckú dopravu do ôsmich krajín.

1. jún 2020 o 16:59 TASR

BRATISLAVA. Letisko M. R. Štefánika v Bratislave zaznamenalo počas uplynulých troch dní záujem o obchodné lety. Pre TASR to uviedla hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.

Súvisiaci článok Krízový štáb povolil obchodnú leteckú dopravu do ôsmich štátov Čítajte

Občania s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku môžu od štvrtka podvečer letecky vycestovať súkromnou dopravou s kapacitou do 20 cestujúcich z bratislavského letiska do ôsmich európskych krajín.

O čiastočnom uvoľnení pravidiel pre nepravidelnú obchodnú leteckú dopravu rozhodol minulý týždeň ústredný krízový štáb.

V súčasnosti je tak umožnená nepravidelná doprava s kapacitou do 20 osôb bez povinnosti štátnej karantény pri návrate do 48 hodín. Týka sa to cestovania do alebo z Českej republiky, Chorvátska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska.

Počas posledných troch dní už bratislavské letisko v tejto súvislosti zaznamenalo záujem o obchodné lety do alebo z Chorvátska, uskutočnili sa štyri prílety a štyri odlety. Zaregistrovalo tiež záujem o lety z alebo do Českej republiky, ide o jeden prílet a dva odlety, odlet do Rakúska či prílet z Nemecka.

"Zaznamenávame aj záujem občanov daných ôsmich štátov o lety na Slovensko, avšak to súčasné platné nariadenie pre cudzích štátnych príslušníkov letecky neumožňuje," zdôraznila Ševčíková pre TASR.

Zákaz civilných letov, teda pravidelnej a charterovej dopravy s dovolenkármi, bol rozhodnutím štátnych orgánov opätovne predĺžený na ďalšie 14-dňové obdobie.

Osobné lety s cestujúcimi na slovenské letiská tak nebudú umožnené minimálne do 11. júna 2020.