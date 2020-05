V Bratislavskom kraji pribudnú od júna školské prímestské spoje

V Malackách obnovia mestskú hromadnú dopravu v plnom rozsahu.

31. máj 2020 o 20:59 SITA

BRATISLAVA. V Bratislavskom kraji od júna pribudnú školské prímestské spoje. Informoval o tom hovorca Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Miroslav Staník.

"V súvislosti s uvoľňovaním opatrení a návratom vybraných skupín žiakov do škôl sa od nedele 31. mája upravujú niektoré cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK)," uviedol hovorca a dodal, že nad rámec platných prázdninových cestovných poriadkov sa pridávajú vybrané školské spoje, ktoré budú premávať počas júna v pracovných dňoch.

"Časť autobusových spojov, ktoré doteraz jazdili počas prázdninového cestovného poriadku budú nasledujúci mesiac obsluhovať viac zastávok, aby sa žiaci dostali načas do materských a základných škôl," doplnil hovorca.



V rámci linky 215 Bratislava - Marianka - Stupava bude pridaný ranný spoj do Stupavy, na linke 235 Malacky - Jablonové pribudne ranný spoj v smere do Malaciek a popoludňajší spoj v smere do Jablonového.

Na linke 240 Malacky - Vysoká na Morave pribudne ranný spoj v smere do Malaciek, na linke 265 Malacky - Malé Leváre popoludňajší spoj.

V rámci linky 521 Bratislava - Pezinok - Limbach bude pridaný ranný spoj do Pezinka a dva popoludňajšie spoje do Limbachu, na linke 522 Pezinok, železničná stanica - Pezinok, nemocnica pribudne jeden ranný a dva popoludňajšie spoje.

Na linke 529 Pezinok - Viničné - Senec pribudnú ranné spoje v oboch smeroch, na linke 550 Bratislava - Štefanová jeden popoludňajší spoj.

V rámci linky 559 Dpľany - Štefanová - Budmerice - Báhoň pribudnú dva popoludňajšie spoje v oboch smeroch a na linke 727 Bratislava - Šamorín dva ranné spoje v oboch smeroch. V Malackách bude obnovená mestská hromadná doprava v plnom rozsahu.