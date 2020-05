V Rači sa od júna spustí už tretí systém zdieľaných bicyklov

Cena za požičanie je euro na hodinu, s minútovou tarifikáciou.

25. máj 2020 o 15:51 SITA

BRATISLAVA. V bratislavskej Rači sa od júna spustí nový systém zdieľaných bicyklov. Na sociálnej sieti o tom informovalo občianske združenie Cyklokoalícia.

"Do hlavného mesta do Rače prichádza tretí bike sharing. Verejný bicykel od spoločnosti Antik Telecom, ktorý sa tak po Košiciach, Poprade, Trebišove a Moldave nad Bodvou rozširuje do ďalšieho mesta," uvádza Cyklokoalícia.

Službu v Rači spúšťajú už 1. júna. Poslanci miestneho zastupiteľstva rozhodli o podpísaní zmluvy s poskytovateľom služby začiatkom tohto roka.

Mestská časť Rača prejavovala dlhší čas záujem o rozšírenie SlovnaftBAjku na svoje územie, avšak neúspešne. Dohodla sa preto s ďalším prevádzkovateľom. Čoskoro by sa k Rači mali pridať aj Vajnory, prípadne Nové Mesto, čo by využiteľnosť služby rozšírilo.

"Aj v tomto stave však vidíme potenciál služby pre dopravu v rámci mestskej časti, ale aj na priblíženie k zastávkam električky z odľahlejších častí Rače," uvádza Cyklokoalícia a dodáva, že v prípade rozšírenia staníc SlovnaftBAjku sa fungovanie oboch systémov spolu nevylučuje.

Cena za požičanie je jedno euro na hodinu, s minútovou tarifikáciou, k dispozícii bude aj mesačný a ročný paušál.



V úvodnej fáze bude v uliciach 80 bicyklov, ktoré sa budú požičiavať cez mobilnú aplikáciu a parkovať kdekoľvek vo vyznačenej zóne. Rača zastrešuje drobné opravy a problémy v teréne vlastným zamestnancom, ostatné náklady aj príjmy sú na strane prevádzkovateľa.