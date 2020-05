Vallo: Zmluva vodárni s Infra Services nevyprší o rok a pol

Časti minoritných akcionárov sa nepozdáva nákup podielu mesta vo vodárňach.

25. máj 2020 o 10:18 (aktualizované 25. máj 2020 o 12:16) TASR

BRATISLAVA. Nie je pravda, že súčasná rámcová zmluva o poskytovaní služieb - SLA uzatvorená medzi Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS) a jej dcérskou firmou Infra Services vyprší o rok a pol.

Povedal to primátor Bratislavy Matúš Vallo. Reagoval na minulotýždňové vyhlásenie zástupcu časti minoritných akcionárov BVS Miroslava Draguna, ktorý uviedol, že kupovať podiel rok a pol pred vypršaním SLA zmluvy medzi Infra Services a BVS je bezpredmetné a nevýhodné pre bratislavské vodárne.

Vallo vysvetľuje zmluvu

SLA zmluva je podľa slov primátora Valla uzatvorená do 31. decembra 2022.

Súvisiaci článok Minoritní vlastníci BVS vidia za odkúpením podielu kšeft Valla s Kmotríkom Čítajte

"Práve do dva a pol roka sa BVS vrátia aj náklady vynaložené na kúpu 49-percentného podielu od minoritného vlastníka Infra Services. Náklady BVS na transakciu sa vrátia na prevádzkových úsporách a odstránení rizika zmluvných pokút a tiež vďaka zrušeniu zmluvnej desaťpercentnej marže pre Infra Services na každú investíciu a rekonštrukciu realizovanú subdodávateľmi," uviedol na sociálnej sieti primátor mesta Bratislavy, ktoré je majoritným akcionárom BVS.

Do konca roka 2022 bude podľa neho možné nielen ušetriť, ale aj zmodernizovať minimálne o päť kilometrov infraštruktúry viac, ako keby sa čakalo na vypršanie SLA zmluvy.

Primátor ďalej vysvetľuje, že ukončenie SLA zmluvy v roku 2022 neznamená, že BVS môže od druhého dňa činnosť Infra Services ako takej bez ďalších nákladov nahradiť.

"Investície do kúpy mechanizmov, získania špecializovaných zamestnancov, nevyhnutných pre riadnu údržbu vodovodov a kanalizácií, sú odhadnuté na viac ako šesť miliónov eur a tieto by BVS musela na zabezpečenie fungovania opráv a investícií dodatočne investovať," skonštatoval.

Vallo dodal, že je to bez ohľadu na to, či si ich bude objednávať v stopercentne vlastnenej organizácii alebo by ich realizovala kompletne vo vlastnej réžii. Vallo deklaruje, že o výhodnosti pripravovanej transakcie niet pochýb.

"Mestskí poslanci už majú k dispozícii transakčné dokumenty, posudky, analýzy a výhodnosť sa tak dá ľahko overiť. Otázkou skôr je, prečo si niekto želá, aby pán Ivan Kmotrík fungoval v Infra Services dva a pol roka navyše, a prečo by ďalšieho dva a pol roka mala BVS zotrvávať v nevýhodnom zmluvnom vzťahu," pýta sa primátor.

Za roky fungovania Infra Services sa podľa Valla ukázalo, že verejný záujem nejde ruka v ruke so záujmom súkromného vlastníka.

Vallo zároveň podotkol, že Dragun zastupuje len časť minoritných akcionárov, vlastniacich spolu 6,9 percenta akcií. "Viacerí ďalší majú úplne iný postoj," deklaruje.

Zvažujú vlastnú analýzu

Dragun minulý týždeň uviedol, že za zámerom získať od podnikateľa Ivana Kmotríka 49-percentný podiel akcií v Infra Services vidí výhodný biznis zástupcov mesta Bratislavy s Kmotríkom.

"Jediné, čo má hodnotu na celej Infra Services, je samotná exkluzívna zmluva SLA, ktorej platnosť končí za rok a pol," povedal.

Minoritní akcionári BVS sú podľa jeho slov zaskočení, že sa o tomto zámere BVS a hlavného mesta dozvedajú z médií.

"Zvažujeme, že si dáme urobiť vlastnú analýzu, či je to naozaj tak výhodné," avizoval.

Na aktuálne stanovisko primátora Dragun v pondelok reagoval, že skupina 29 minoritných akcionárov BVS, ktorých zastupuje vo výbore akcionárov, je pripravená podporiť kúpu 49-percentného podielu v Infra Services.

"Na druhej strane musíme povedať, že predstavené čísla o úspore stoja vo veľa veciach na vode. Tu nejde o šetrenie akýchkoľvek zásadných finančných zdrojov, ale o vyplatenie Ivana Kmotríka zo štruktúr Infra Services. Je to legitímny postoj predstavenstva i majoritného akcionára BVS a my, ako skupina minoritných akcionárov, po dôkladnom preskúmaní možností zvážime náš hlas," vyhlásil Dragun.

Pripustil však, že skupina minoritných akcionárov BVS, ktorú zastupuje, bude hlasovať za kúpu. V pondelok sa chce ešte obrátiť na Útvar hodnoty za peniaze pri ministerstve financií so všetkými dostupnými prílohami k transakcii a požiadať ho o stanovisko.

"Je potrebné mať aj nezávislé stanovisko a pre nás je tento útvar najrelevantnejšia inštitúcia, ktorá vie povedať, či hodnota, ktorú máme zaplatiť sa rovná hodnote, ktorú odkupujeme. Naďalej tvrdíme, že jediná hodnota, ktorá v Infra Services je a má reálnu cenu, je SLA zmluva a kedykoľvek môže predstavenstvo BVS napísať, že zmluvu nepredlžuje," poznamenal Dragun.

Mesto Bratislava chce, aby BVS za 10,5 milióna eur získala od Kmotríkovej Grafobal Group development 49-percentný podiel v dcérskej firme BVS - Infra Services.

Tento zámer musia ešte odobriť bratislavskí mestskí poslanci, valné zhromaždenie spoločnosti i Protimonopolný úrad.