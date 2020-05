Minoritní vlastníci BVS vidia za odkúpením podielu kšeft Valla s Kmotríkom

Kupovať podiel rok a pol pred vypršaním zmluvy je nevýhodné.

18. máj 2020 o 14:57 TASR

BRATISLAVA. Za zámerom hlavného mesta a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) získať od podnikateľa Ivana Kmotríka 49-percentný podiel akcií v dcérskej firme BVS - Infra Services vidí zástupca skupiny minoritných akcionárov vodární Miroslav Dragun výhodný biznis zástupcov mesta Bratislavy s Kmotríkom.

Kupovať podiel rok a pol pred vypršaním rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb - SLA medzi Infra Services a BVS považuje za bezpredmetné a nevýhodné pre bratislavské vodárne.

"Jediné, čo má hodnotu na celej Infra Services, je samotná exkluzívna zmluva SLA, ktorej platnosť končí za rok a pol," povedal Dragun.

Minoritní vlastníci chcú diskutovať

Minoritní akcionári BVS sú podľa jeho slov zaskočení, že sa o tomto zámere BVS a hlavného mesta dozvedajú z médií.

"Nemáme žiadne bližšie informácie. Neprebehla žiadna komunikácia s akcionármi či členmi výboru akcionárov BVS," povedal zástupca skupiny minoritných akcionárov vodární. Myslí si, že hlavné mesto nezaujíma názor ostatných akcionárov.

To, za akých podmienok chce BVS získať podiel v Infra Services, musí byť podľa jeho slov ešte predmetom diskusie.

"Oslovili sme predstavenstvo BVS, aby nám poslali všetky podklady, ktoré sú k dispozícii. Zvažujeme, že si dáme urobiť vlastnú analýzu, či je to naozaj tak výhodné a prospešné, ako to prezentuje hlavné mesto," spresnil Dragun.

Ako tvrdí, primátor Bratislavy Matúš Vallo predbieha kroky.

"Mestské zastupiteľstvo nemá žiadny dosah na akcionársky podiel v Infra Services. O tom rozhodujú akcionári BVS a nie zastupiteľstvo. Primátor si pomýlil postup. Najprv to mal dohodnúť s akcionármi BVS, a potom sa pýtať mestského zastupiteľstva," poznamenal Dragun.

S Infra Services boli dlhodobé problémy

Predseda Dozornej rady BVS, starosta bratislavskej Vrakune a mestský poslanec Martin Kuruc víta zámer hlavného mesta a BVS získať 49-percentný podiel akcií v Infra Services.

"Po desiatich rokoch, keď bola sprivatizovaná časť BVS si myslím, že by sa to malo dať do poriadku a na správnu cestu. Získať 49 percent od minoritného vlastníka je dobrá vec," povedal s tým, že je následne otázkou dohody, či je adekvátne dať za to 10,5 milióna eur. S Infra Services boli podľa Kuruca dlhodobé problémy.

"Infra na základe zmluvy s BVS má na každej faktúre plus desať percent ako maržu," poznamenal.

O zámere mesta a vodární bude podľa Kuruca rokovať ešte dozorná rada BVS i mestské zastupiteľstvo. Rozprávať sa o tom chcú aj s primátorom.

Kuruc verí, že magistrát i vedenie vodární sa snaží, aby BVS z tejto situácie vyšla čo najviac komfortne a táto transakcia bola pre ňu prínosom.

Mesto Bratislava deklaruje, že poslanci mestského zastupiteľstva a aj verejnosť dostane k dispozícii zmluvnú dokumentáciu, všetky podkladové materiály, valuáciu audítorskej firmy, znalecké odhady a ďalšie dokumenty potrebné na posúdenie efektívnosti a návratnosti transakcie. Zverejniť ich chce 22. mája.

Mesto aj BVS sú presvedčené, že kúpa podielu je najvýhodnejšou z posudzovaných alternatív a finančne sa vráti do troch rokov.