Staré Mesto je ochotné odpustiť maximálne polovicu dane za terasy

Bratislavský magistrát chce na pozemkoch mesta odpustiť daň úplne.

14. máj 2020 o 12:43 TASR

BRATISLAVA. Bratislavská mestská časť Staré Mesto je ochotná odpustiť gastronomickým prevádzkam a kaviarňam maximálne 50 percent z dane za užívanie verejného priestranstva pre terasy na jej pozemkoch v centre hlavného mesta.

Samospráva pritom argumentuje analýzou svojich finančných možností.

Výpadok v rozpočte pre Staré Mesto

O tom, či a v akej výške sa odpustí podnikateľom táto daň, rozhodnú staromestskí poslanci na svojom májovom zasadnutí.

"Ak sa Staré Mesto nechce ocitnúť v situácii, keď by si muselo vziať úver, ktorý by, mimochodom, splácali Staromešťania, môže naša podpora lokálneho gastrobiznisu dosiahnuť maximálne 50-percentné odpustenie dane," uviedla mestská časť na sociálnej sieti.

Staré Mesto tvrdí, že rozumie ťažkej situácii kaviarnikov a podnikateľov v gastronomickom priemysle, v ktorej sa ocitli pre opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

Mestská časť tvrdí, že túto situáciu treba riešiť, avšak nie tak, aby vygenerovala ďalšie problémy.

"Pred pár dňami sme sa stretli s majiteľmi kaviarní a reštaurácií a transparentne sme im vysvetlili, čo si Staré Mesto môže dovoliť a čo už by bolo značne problematické," tvrdí staromestský miestny úrad.

Podnikateľom vysvetlil, že si nemôže dovoliť znížiť daň zo zaujatia verejného priestranstva na nulu, pretože by to pre rozpočet mestskej časti znamenalo výpadok financií potrebných na školstvo, sociálne služby či údržbu.

"Mestá ako Trnava alebo Trenčín odpúšťajú 100 percent dane za zaujatie verejného priestranstva preto, lebo si to môžu dovoliť. Do ich pokladnice prúdia aj dane za ubytovanie (turistická daň). Tie do rozpočtu bratislavských mestských častí idú vo výške nula eur, dane z ubytovania idú do magistrátnej pokladnice. V tomto je situácia spomenutých miest jednoduchšia," tvrdí Staré Mesto.

Podotýka, že ak by hlavné mesto pomohlo kaviarnikom v Starom Meste, ale aj v iných mestských častiach, a zadotovalo by 25 percent dane za zaujatie verejného priestranstva, znamenalo by to pre podnikateľov celkovú úľavu vo výške 75 percent z dane.

"Považujeme to za rozumné riešenie a rokujeme o tom s vedením mesta," uviedla mestská časť.

Magistrát chce daň odpustiť úplne

Pod vyhlásením Starého Mesta na sociálnej sieti sa rozprúdila debata o tom, či je avizovaná podpora zo strany mestskej časti dostatočná.

"Treba si teraz veľmi zvážiť, ako bude Staré Mesto konať, lebo od jeho rozhodnutia celkom závisí, ako bude vyzerať centrum v meste v budúcnosti," napísala Zuzana s tým, že s ňou ako s prevádzkovateľom kaviarne nikto nediskutoval.

Staromešťan Karol, naopak, uviedol, že nevidí dôvod, aby sa všetkým prevádzkam odpúšťalo 100 percent z poplatkov. Združenie staromestských kaviarnikov zvoláva na sociálnej sieti dotknutých podnikateľov na májové miestne zastupiteľstvo, kde sa bude o znížení dane rokovať, a apeluje, aby na ňom vyjadrili svoj názor.

Bratislavský magistrát však chce na pozemkoch mesta odpustiť daň za užívanie verejného priestranstva pre terasy. O návrhu majú rozhodnúť bratislavskí mestskí poslanci.

"Snažíme sa ponúknuť prevádzkam účinnú pomoc, preto zmenu nariadenia, ktoré by umožnilo odpustiť poplatok, chceme zaradiť do rokovania v skrátenom procese už na májové mestské zastupiteľstvo," uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.