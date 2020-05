Staré Mesto môže znížiť daň z prenájmu maximálne o polovicu

Mestská časť si nemôže dovoliť odpustiť prevádzkam celú čiastku.

14. máj 2020 o 10:35 SITA

BRATISLAVA. Bratislavské Staré Mesto tvrdí, že dane z prenájmu môže prevádzkam znížiť maximálne o 50 percent.

Mestská časť to uviedla na sociálnej sieti.

Viac si dovoliť nemôžu

Súvisiaci článok Dúbravka odhaduje pokles príjmov o takmer milión eur Čítajte

"Ak sa Staré Mesto nechce ocitnúť v situácii, keď by si muselo vziať úver, môže naša podpora lokálneho gastrobiznisu dosiahnuť maximálne 50-percentné odpustenie dane. Toto číslo je výsledkom analýzy finančných možností mestskej časti," uviedlo Staré Mesto.

Mestská časť dopĺňa, že ak by prevádzkovateľom v hlavnom meste ďalších 25 percent dane odpustil magistrát, znamenalo by to pre podnikateľov celkovú úľavu vo výške 75 percent z dane za prenájom.

"Považujeme to za rozumné riešenie a rokujeme o tom s vedením mesta," doplnila mestská časť.



"Vedenie Starého Mesta rozumie ťažkej situácii podnikateľov, ktorí celé týždne platili nájomné, hoci ich tržby boli na nule," uviedla mestská časť a dodala, že so situáciou je potrebné sa vysporiadať tak, aby nepriniesla ďalšie problémy.

Odpustenie nájmu by spôsobilo výpadok

"Pred pár dňami sme sa stretli s majiteľmi kaviarní a reštaurácií a vysvetlili sme im, čo si Staré Mesto môže dovoliť a čo už by bolo značne problematické," vysvetlila mestská časť.

"Staré Mesto si nemôže dovoliť znížiť daň zo zabratia verejného priestranstva na nulu, pretože by to pre rozpočet mestskej časti znamenalo výpadok financií potrebných na školstvo, sociálne služby, údržbu mesta a podobne," doplnila mestská časť.



Staré Mesto tvrdí, že niektoré okresné mestá si môžu dovoliť odpustenie dane z prenájmu v plnej výške vďaka príjmom z dani za ubytovanie.

"Tie do rozpočtu bratislavských mestských častí idú vo výške nula eur, dane z ubytovania idú do pokladnice magistrátu. V tomto je situácia spomenutých miest jednoduchšia," uzavrela mestská časť.