Dúbravka odhaduje pokles príjmov o takmer milión eur

Mestská časť zároveň počíta so zvýšením svojich výdavkov o takmer 130-tisíc eur.

12. máj 2020 o 13:40 SITA

Na pondelkovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva o tom informoval prednosta miestneho úradu Rastislav Bagar.

"Je to viac ako milión eur, ktoré budeme musieť do konca roka vykryť," uviedol prednosta a doplnil, že na júnové zastupiteľstvo a do komisií miestny úrad pripraví návrh na zmenu rozpočtu tak, aby bol ku koncu roka vyrovnaný. "Našou prioritou je aj naďalej školstvo, ale musíme tento rok škrtať," dodal prednosta.

Výpadok príjmov z práce obyvateľov

Rastislav Bagar pripomenul, že hlavným zdrojom príjmov pre samosprávy je daň z príjmov fyzických osôb.

"Pokiaľ je taká veľká skupina ekonomicky aktívnych ľudí tri mesiace na OČR, PN a v karanténach, je samozrejmé, že dochádza k výraznému výpadku v príjmoch," vysvetlil Bagar a doplnil, že odhady, z ktorých miestny úrad vychádzal, sa opierajú o analýzy ministerstva financií a Národnej banky Slovenska.

"Výpadok dane z príjmov bude mať priamy dopad na náš rozpočet v odhadovanej výške 600-tisíc eur," uviedol prednosta.

Výpadky príjmov z kultúrnych podujatí

Pokles príjmov z miestnych daní mestská časť odhaduje na úrovni 70-tisíc eur, príjmy z prenájomov poklesnú o približne 146-tisíc eur, o ďalších 77-tisíc eur príde Dúbravka z dôvodu výpadku príjmov z kultúrnych podujatí a 80-tisíc stratí na poplatkoch rodičov za prevádzkové náklady materských škôl.

Celkový pokles príjmov mestskej časti sa zatiaľ odhaduje na 973-tisíc eur.

"Navyše, mnohí podnájomníci sa na nás obracajú so žiadosťou o odpustenie nájmu, no my ako úrad to nemôžme spracovať, keďže to je v kompetencii zastupiteľstva," doplnil prednosta a dodal, že ak poslanci na najbližšom zasadnutí schvália odpustenie nájmov, príjmy mestskej časti sa znížia o ďalšiu položku.

"Oproti tomu nám, bohužiaľ, narastajú výdavky," vysvetlil prednosta a spresnil, že ide najmä o výdavky na dezinfekciu, hygienické prostriedky a opatrovateľské služby. "Zvýšenie výdavkov odhadujeme na úrovni 129-tisíc eur," informoval Bagar.

Prednosta zároveň uviedol, že nútené znižovanie výdavkov mestskej časti by sa nemalo dotknúť investičných akcií, na ktoré dostane Dúbravka dotácie, aby o tieto financie neprišla. Konkrétnymi zmenami v rozpočte mestskej časti by sa mali dúbravskí poslanci zaoberať na júnovom zastupiteľstve.