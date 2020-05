Architekti kreslia Grössling

BRATISLAVA. Ponoriť sa dá nielen do vody, ale aj do atmosféry, rozhovoru či knihy a tak sa téma ponorenia sa stala hlavnou myšlienkou obnovy legendárnych kúpeľov Grössling.

Tie budú okrem pôvodnej kúpeľne funkcie obohatené aj o funkciu čitárne a knižnice, kaviarne či rezidencie pre umelcov. Ako presne budú kúpele po obnove vyzerať a čo a kde sa v nich bude nachádzať rozhodne medzinárodná architektonická súťaž na obnovu zaniknutých kúpeľov, ktorú mesto Bratislava a mestský Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) vyhlásili v polovici marca.

„Vychádzame zo zámeru zachrániť a ponúknuť budúcim návštevníkom Grösslingu niečo unikátne bratislavské,“ hovorí Gábor Bindics z Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Zadanie súťaže počíta v kúpeľoch s kapacitou bazénových plôch pre približne 145 osôb a pre ďalších 70 osôb v saunových plochách. Existujúce sedacie bazény a plavecký bazén by mali byť revitalizované a doplnené o minimálne dva nové bazény - rekreačný interiérový bazén a rekreačný exteriérový bazén. Tieto by spolu by mali mať približne 155 m2 a kapacitu približne 51 osôb. Umiestnenie bazénov je na návrhu súťažiacich.

Related article Kalaszi: Z Grösslingu by malo byť viac než len kúpele Čítajte

„Exteriérový bazén je možné riešiť aj ako výplavový bazén z interiérového bazéna, rovnako ako možnosť uvádzame pridať soľný bazén - ten podľa historických podkladov bol v kúpeľoch aj v roku 1895,“ hovorí Bindics. Pribudnú tiež veľmi logické a prirodzené funkcie v kúpeľoch – relaxačné a masážne.

V súčasnosti má tento park skôr tranzitný charakter. Väčšina spevnených plôch sa využíva na parkovanie, zeleň je v zanedbanom stave. To by sa však malo zmeniť a práve tento priestor by sa mal stať kvalitným mestským verejným priestorom. Konkrétne riešenie a podoba parku bude jasná po vyhodnotení súťažných návrhov.

„Napríklad medzi budovou a parčíkom z Medenej ulice je dodnes časť pôvodnej žltej dlažby Keramit, čo bola kedysi keramická dlažba používaná v celom meste začiatkom 20. storočia, ktorú by sme radi využili v návrhoch,“ hovorí Bindics.

Súčasťou kúpeľov je aj menší vnútroblok, ktorý nie je prístupný z verejného priestoru. Tento dvor by mal byť dôležitou súčasťou obnovených kúpeľov a v nadväznosti na využitie priľahlých častí objektu by mal vytvoriť atraktivitu kúpeľov aj počas letných mesiacov.

Mesto plánuje taktiež zachovať historické industriálne prvky v historickej kotolni - dva dvojplanmencové kotle firmy Brunner ako aj komín vysoký 40 metrov.

Nová funkcia: knižnica

Počas prípravy zadania pre architektonickú súťaž na obnovu kúpeľov sa ukázalo, že v objekte bývalých kúpeľov zostáva mimo kúpeľnej časti ešte asi priestor 2000 m2, ktorý môže mať iné využitie. Funkcia, ktorú hľadali, mala zabezpečiť, aby ľudia v objekte mali dôvod tráviť čas aj mimo kúpeľov a mala mať pokojný charakter.

„Knižnica nám vyšla ako vhodné riešenie. Funkcia knižne celú budovu otvára pre verejnosť - iné funkcie by priestor viac zatvárali. Takisto sme si pri diskusiách uvedomili, že rekreačné kúpele majú oveľa bližšie kultúre ako napríklad športu, alebo iným funkciám,“ vysvetlil Bindics. Do Grösslingu sa tak presťahuje pobočka Mestskej knižnice, ktorá v súčasnosti sídli v nedostatočných priestoroch na Laurinskej ulici.

Kde presne bude knižnica umiestnená necháva mesto na architektoch.

„Vybrali sme miesto, kde by knižnica mohla byť - no nie je to jediné možné umiestnenie. Možno súťažiaci nájdu ďalšie riešenie a my ich nechceme vopred ovplyvňovať,“ hovorí Bindics. Verí, že knižnica, spolu so svojim rezidenčným programom prinesie do kúpeľov kultúru a kúpele sa znovu stanú aj miestom stretávania tak, ako tomu bolo aj v minulosti.

Obyvatelia dostanú možnosť sa zapojiť

Súťaž na kúpele Grossling bola vyhlásená v slovenskom aj európskom vestníku. Architekti môžu svoje súťažné návrhy predkladať do prvého kola do 12. júna. Víťaza súťaže vyberie medzinárodná porota zložená zo slovenských architektov Ilju Skočeka, Henriety Moravčíkovej a Petra Lényia, Lászla Kovácsa z Maďarska a Adama Halířa z Českej republiky v dvojkolovej súťaži návrhov. Vyhodnotenie prvého kola bude koncom júna a definitívny víťaz bude známy začiatkom októbra.

„Registrujeme viacero dopytov k súťaži na detailnejšie informácie,“ hovorí Bindics. Podobne ako pri iných súťažiach, keď napríklad do súťaže na prvý nájomný bytový súbor bolo prijatých 76 architektonických súťažných návrhov a do medzinárodnej súťaže na obnovu Námestia SNP a Kamenného námestia sa do prvého kola hlásilo 23 architektonických tímov, očakáva vysoký záujem architektov.

MIB sľubuje, že rovnako ako pri iných súťažiach v ich réžii, súťažné návrhy uvidia medzi prvými po vyhodnotení obyvatelia z okolia. Keď to epidemiologická situácia dovolí, MIB zorganizuje participatívne stretnutie s obyvateľmi okolia, na ktorom im predstavia plánované postupné kroky počas obnovy.

„Tiež sa s nimi budeme rozprávať o funkciách, ktoré do objektu pribudnú, v akej forme by boli pre nich atraktívne tieto funkcie a rovnako dočasný program, ktorý by ocenili, a je plánovaný ešte počas obnovy,“ hovorí Bindics.

Rekonštrukcia kúpeľov by sa mala začať na jar roku 2022. Predchádzať by jej mala revitalizácia parku naplánovaná na jeseň roku 2021.

Zadanie pre architektov odhaduje celkové predpokladané investičné náklady na 12 miliónov eur bez DPH.

Korona obnovu kúpeľov zatiaľ neovplyvnila. Pandémia zatiaľ ovplyvnila “iba” plánované stretnutie so susedmi z okolia a dve obhliadky objektu naživo, ktoré sa mali konať ešte v apríli. Tie budú nahradené videom, ktoré ukazuje celý objekt od prízemia až po strechu spolu s 3D prezentáciou objektu z pohľadov dôležitých pre architektov. Video plánujú zverejniť v najbližších dňoch.

Čo potom

Po revitalizácii bude správcov v celom komplexe viac. Budú rozdelení podľa jednotlivých funkcií.

„Plánovanú umeleckú rezidenciu chceme rozbehnúť aj s Literárnym informačným centrom. Samotné kúpele, by mali byť spravované samostatne, keďže je to veľmi špecifická prevádzka,“ hovorí Bindics.

Základným príjmom kúpeľov bude vstupné do kúpeľov. Ďalšie príjmy budú plynúť z grantov, alebo prenájmu priestorov na Laurinskej ulici, odkiaľ bude presťahovaná knižnica.

„Predpokladáme, že projekt bude udržateľný,“ hovorí Bindics.

Aké bude vstupné mesto zatiaľ nešpecifikovalo. Plánujú zľavu cez bratislavskú mestskú kartu, ako pri každom mestom spravovanom priestore.

„Zatiaľ máme len pracovné čísla, ale naším cieľom je, aby sme vytvorili inkluzívny priestor, naozaj otvorený širokej verejnosti, akých je v centre mesta málo,“ hovorí Bindics. Keďže dôležitou cieľovou skupinou budú ľudia z okolia, kam patria často napríklad seniori, budú sa usilovať aby bol tento priestor pre nich finančne dostupný.

Ikonické kúpele

Related article Kúpele Grössling sú zatvorené už 24 rokov Čítajte

Mestské kúpele Grössling postavili v roku 1985. Najväčší rozkvet zažili v roku 1914, keď k rekreačným a vaňovým kúpeľom pribudla plavecká časť a ďalšie rekreačné kapacity. Už vtedy kúpele slúžili mešťanom aj ako dôležitý stretávací bod.

Posledná väčšia rekonštrukcia kúpeľov prebehla v roku 1970. Svojmu účelu už neslúža od roku 1994.

Súčasťou prípravnej fázy plánovanej rekonštrukcie bol aj statický posudok, ktorý odhalil kompletný technický stav objektu. Sú časti, ktoré sú vo veľmi dobrom stave a aj také, ktoré potrebujú väčší sanačný zásah.

„Akýmsi paradoxným prekvapením bolo, že najstaršie časti sú v najlepšom stave a v najhoršom stav sú tie najnovšie časti,“ hovorí Bindics.