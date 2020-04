Staré Mesto plánuje otvoriť Grassalkovichovu záhradu

Grassalkovichova záhrada by mala byť zo začiatku otvorená v obmedzenom čase.

28. apr 2020 o 19:21 TASR

BRATISLAVA. Bratislavské Staré Mesto chce po uvoľnení niektorých opatrení v súvislosti s novým koronavírusom postupne začať sprístupňovať niektoré svoje parky a záhrady. Ako prvú plánuje v stredu (29. 4.) otvoriť Grassalkovichovu záhradu, avšak zatiaľ len v obmedzenom čase. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.

"Technické služby Starého Mesta ešte dolaďujú posledné úpravy, aby bolo všetko pripravené tak, ako má byť. Tráva je pokosená, hracie prvky a lavičky vyčistené, opravené a vydezinfikované, tie, ktoré to potrebovali, sme vymenili," uvádza mestská časť s tým, že verejné toalety v záhrade zostanú naďalej ešte zatvorené.

Grassalkovichova záhrada by mala byť zo začiatku otvorená v obmedzenom čase, a to od 15.00 do 20.00 h. "Ak všetko pôjde dobre, od pondelka 4. mája by sme ju radi otvorili počas bežných otváracích hodín. A v krátkom slede pridať aj Medickú záhradu," približuje samospráva.

Mestská časť však v tejto súvislosti naďalej vyzýva na zodpovedné správanie. Prípadných návštevníkov upozorňuje, aby nezabúdali pri návšteve záhrady dodržiavať všetky nariadené opatrenia, teda nosenie rúška a dodržiavať dvojmetrovú vzdialenosť od ostatných návštevníkov. Samospráva apeluje aj na ohľaduplnosť.