Bratislavské mestské časti začali s kosením, mnohé prvýkrát vo vlastnej réžii

Petržalka má kosenie naplánované na päť cyklov.

28. apr 2020 o 10:16 TASR

BRATISLAVA. Bratislavské mestské časti začali s tohtoročným kosením, mnohé z nich po prvýkrát vo vlastnej réžii prostredníctvom svojich spoločností.

Niektoré samosprávy majú v pláne pokosiť všetky spravované zelené plochy, niektoré si vytypovali zopár lokalít, ktoré pokosia len raz, prípade ich ponechajú napríklad ako lúčne plochy. Ubezpečujú, že pracovníkov i techniky majú dostatok.

Naplánované na päť cyklov

Petržalka má kosenie naplánované na päť cyklov, podobne ako v minulých rokoch.

"Tento rok realizuje mestská časť kosenie všetkých plôch po prvý raz vo vlastnej réžii, a to prostredníctvom nového referátu správy verejných priestranstiev," uviedol pre TASR Daniel Bernát z petržalského miestneho úradu.

Mestská časť momentálne neplánuje ponechať spravované plochy nepokosené. Pripúšťa však, že vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu sa dá predpokladať, že niektoré plochy, napríklad vo vlastníctve súkromníkov, zostanú nepokosené, respektíve sa budú kosiť menej ako po minulé roky.

"V pláne však máme skúšobnú výsadbu lúčnych kvetín. A pre budúcnosť chceme v spolupráci s mestom vybrať vhodné lokality," doplnil Bernát.

Frekvencia ako po minulé roky

Aj Nové Mesto predpokladá frekvenciu kosenia ako po minulé roky, všetko však bude závisieť od poveternostných podmienok a vývoja situácie v súvislosti s novým koronavírusom.

"Lokality sa vyberajú podľa aktuálneho stavu porastu a uprednostňujú sa lokality, ktoré sú najviac frekventované, čo sa týka pohybu obyvateľstva," priblížil pre TASR Ján Borčin z novomestského miestneho úradu.

Prvé kosenie sa týka všetkých plôch, aby sa vyzbierali nečistoty po zimnom období a vykosili prípadné nálety z predchádzajúceho roka.

"Počas ďalších kosení vynechávame vytypované plochy a kosíme ich až o rok," povedal Borčin. Snahou je mať na každom sídlisku či vnútrobloku časť nepokosenej zelene.

Prispôsobené výške trávnatého porastu

V Starom Meste je kosenie vždy prispôsobené výške trávnatého porastu, mestská časť nekosí len vtedy, ak je veľmi sucho, aby nedošlo k hlbokému preschnutiu koreňovej sústavy.

"Plochy, ktoré by mali ostať nekosené, okrem Prüger-Wallnerovej záhrady, nemáme vytypované. Sme presvedčení, že vzhľadom na COVID-19 a jeho súvis s kondíciou respiračného systému človeka, by sme nekosením len zhoršili situáciu, a to najmä alergikom," skonštatoval pre TASR hovorca Starého Mesta Matej Števove.

Prvú kosbu trávnikov realizuje aj Ružinov, niektoré plochy pokosí opäť len raz. V troch lokalitách budú vysiate kvitnúce lúčne rastliny, letničky a trvalky.

"Letničky by mali začať kvitnúť po šiestich týždňoch od vysiatia, takže v polovici leta by sme mali už mať tieto záhony kvitnúcich lúk zakvitnuté," poznamenala pre TASR riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu Tatiana Tóthová.

Osivo obsahuje aj semienka trvaliek, ktoré potrebujú dlhší čas na vývin, ale po dvoch až troch rokoch budú tieto záhony kvitnúť už aj na jar.