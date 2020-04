Najväčší zberný dvor v meste predlžuje otváracie hodiny

Najväčší zberný dvor v Bratislave navštívi ročne okolo 40 000 ľudí.

20. apr 2020 o 21:27 TASR

BRATISLAVA. Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) predlžuje od pondelka otváracie hodiny zberného dvora na Starej Ivanskej ceste v Bratislave. Informovala o tom Linda Golejová z OLO.

"Veríme, že obyvateľom Bratislavy tento krok prinesie skrátenie čakania pri vstupe i možnosť návštevy zberného dvora aj po práci," skonštatoval predseda predstavenstva OLO Martin Maslák.

Zberný dvor je otvorený po novom od pondelka do piatka v čase od 8.00 do 19.00 h, v sobotu do 18.00 h.

Dodržané musia byť však podmienky Úradu verejného zdravotníctva SR, teda nosenie ochranného rúška a rukavíc a dodržiavanie bezpečnostných pokynov personálu.

Bratislavčania môžu práve na tomto mieste legálne uložiť najviac druhov odpadov v hlavnom meste.