Začala sa výstavba vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle

Vyhliadka v areáli bývalej raketovej základne má byť vysoká 21 metrov.

18. apr 2020 o 18:13 SITA

BRATISLAVA. Bratislavská Devínska Nová Ves začala s výstavbou vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle. Na sociálnej sieti o tom tento týždeň informoval starosta mestskej časti Dárius Krajčír.

„Odovzdali sme stavenisko zhotovovateľovi stavby, takže budúcej ďalšej turistickej dominante Devínskej Novej Vsi, a dovolím si povedať aj Bratislavy, už nič nebráni v stavbe. Bude dôležitým prvkom, ktorý upriami pozornosť aj na túto opustenú lokalitu, ktorá si zaslúži našu starostlivosť,“ uviedol Krajčír.

Podľa starostu je Devínska Kobyla najmä v tomto období často vyhľadávané prírodné miesto na prechádzku, turistiku i oddych. „Aj preto by som Vás chcel poprosiť vzhľadom na to, že sa tam bude stavať, aby ste si dávali väčší pozor. Pár mesiacov sa v oblasti bývalej raketovej základne bude nachádzať malé, ale za to prospešné stavenisko,“ upozornil Krajčír návštevníkov.

Dodal, že spoločne chcú dať jednému z najkrajších miest Bratislavy nový nádych, v priestoroch poznačených obdobím totality. „Verím, že sa týmto projektom postupne celý priestor zrevitalizuje,“ uzavrel.



Priestor vyhliadky má byť monitorovaný kamerovým systémom aj počas výstavby, zároveň sa budú označovať turistické chodníky.

Vyhliadka v areáli bývalej raketovej základne má byť vysoká 21 metrov a tvoriť ju bude sedem poschodí. Návštevníkom ponúkne výhľady na Alpy či Viedeň, v prípade dobrého počasia aj na Zobor v Nitre. Dostupná by mala byť peším aj cyklistom.