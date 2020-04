Dozor na vodárenskom zdroji na Sihoti je posilnený aj políciou

Všetky vodárenské zdroje sú v sprísnenom režime pre pandémiu.

17. apr 2020 o 13:11 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) zaznamenala v uplynulých dňoch zvýšený pohyb ľudí na vodárenskom zdroji na ostrove Sihoť v Bratislave.

Už počas minulého víkendu BVS spolupracovala s políciou a z prísne chráneného územia vykázala viacero osôb, ktoré tam nemali čo hľadať.

Všetky vodárenské zdroje sú totiž vzhľadom na súčasnú pandémiu nového koronavírusu v sprísnenom režime a pohyb na nich je striktne obmedzený aj pre zamestnancov BVS.

"Vyzývame ľudí, aby boli zodpovední, neporušovali pravidlá a nevstupovali do ochranných pásiem vodárenských zdrojov. Na dodržiavaní týchto pravidiel bude BVS aj počas nasledujúcich dní spolupracovať s políciou," informoval TASR hovorca bratislavských vodárni Peter Podstupka.

Generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš deklaruje, že vodárne robia všetko pre to, aby v maximálne možnej miere predišli akýmkoľvek problémom pri fungovaní BVS.

"Správanie ľudí, ktorí protizákonne vstupujú do ochranného pásma vodárenských zdrojov a spôsobujú komplikácie, je mimoriadne nezodpovedné a chcem všetkých poprosiť, aby to nerobili," povedal c.

Počet protizákonných vstupov na Sihoť, ako aj neochota niektorých ľudí rešpektovať pokyny ochrany vodárenského zdroja, vyústili až do intenzívnej spolupráce BVS a polície, ktorá priamo na mieste vykonala viacero kontrol.

"Vzhľadom na pretrvávajúci nízky stav hladiny rieky Dunaj v okolí ostrova Sihoť bude táto spolupráca pokračovať aj v nasledujúcich dňoch, pričom osobitnú pozornosť budeme venovať hlavne víkendu," spresnil Podstupka.