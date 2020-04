Štát by mal otestovať klientov a personál všetkých domovov sociálnych služieb, tvrdí starosta Dúbravky

Mali by sa o to aspoň pokúsiť, vyhlásil Zaťovič.

17. apr 2020 o 12:21 SITA

BRATISLAVA. Starosta bratislavskej mestskej časti Dúbravka Martin Zaťovič tvrdí, že štát by mal otestovať všetkých klientov a personál domovov sociálnych služieb (DSS) na Slovensku.

Vyplýva to z tlačovej správy hovorkyne mestskej časti Lucie Marcinatovej. "Štát by mal využiť všetky dostupné prostriedky, aby ochránil klientov a zamestnancov vo všetkých DSS po celej krajine. Je to najzraniteľnejšia a najviac ohrozená skupina obyvateľov, ktorá dnes s najväčším rizikom čelí ochoreniu COVID-19,“ uviedol starosta. Reagoval tak na aktuálnu situáciu v DSS Pezinok.



Podľa starostu by sa mal štát minimálne pokúsiť pripraviť plán na testovanie klientov a zamestnancov vo všetkých DSS na Slovensku.

„Mali by sa o to aspoň pokúsiť a v spolupráci so zriaďovateľmi ochranu klientov prísne kontrolovať,“ dodal Zaťovič. Doterajšie kroky vlády a krízového štábu sú podľa neho väčšinou správne, a preto sa spolieha na to, že odborníci a členovia krízového štábu dokážu zvládnuť situáciu aj v domovoch pre seniorov.



V Dúbravke fungujú dva DSS a zariadenie opatrovateľskej starostlivosti, ktoré zriaďuje hlavné mesto, a tri súkromné zariadenia pre seniorov.