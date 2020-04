Vo vrakunskom Pentagone pribudla hygienická stanica

Kroky hlavného mesta sú súčasťou preventívych opatrení proti šíreniu pandémie.

9. apr 2020 o 19:01 SITA

BRATISLAVA. V bratislavskom Pentagone vo Vrakuni pribudla hygienická stanica aj mestskí policajti. Informoval o tom hovorca hlavného mesta Peter Bubla.

"Hlavé mesto sa pri nastavovaní opatrení, ktoré majú spomaliť šírenie koronavírusu, zameriava okrem najohrozenejších skupín obyvateľov aj na ohrozené oblasti v meste. Medzi dôležité plochy určené na dezinfekciu bolo zaradené aj okolie známeho bratislavského Pentagonu," uviedol Bubla.

Ďalším opatrením mesta v oblasti Pentagonu je mestský terénny tím a karanténne mestečko na Zlatých pieskoch.

Hygienickú stanicu v Pentagone zabezpečilo hlavné mesto v spolupráci s armádou.

"Ide o cisternu s pitnou vodou napojenú na žľab. Opatrenie má pomôcť, aby ľudia v tejto lokalite mali zabezpečený prístup k pitnej vode a k základnej hygiene," uvádza hovorca.

Mestský terénny tím má za úlohu usmerňovať ľudí s cieľom prevencie, ale aj pomôcť s rúškami, dezinfekciou, či prísunom potravín.

Magistrát pripravuje tiež karanténne mestečko na Zlatých pieskoch pre ľudí bez domova

. "Predpokladáme, že prevádzku by sme mohli spustiť budúci týždeň, čiže v prípade, ak by sociálni pracovníci zachytili prípad podozrenia na COVID-19 napríklad v lokalite Pentagon, budeme vedieť reagovať a takémuto človeku zabezpečiť testovanie a nástup do karantény v tomto zariadení," doplnil Bubla a dodal, že v lokalite je naďalej zvýšené hliadkovanie mestskej polície, ktorá sa stará o hygienickú stanicu a poriadok v oblasti.