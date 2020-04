Mesto pravidelne dezinfekuje verejné priestory

Dezinfikujú sa aj chodníky pred vstupom do nemocníc a domov seniorov.

9. apr 2020 o 19:51 TASR

BRATISLAVA. Mesto Bratislava pokračuje pre pandémiu nového koronavírusu v dezinfekcii verejných priestorov.

Dezinfikujú sa chodníky pred vstupom do nemocníc a domov seniorov, frekventované prestupné uzly a podchody či nástupné plochy najfrekventovanejších zastávok MHD.

Dezinfikuje sa v noci a do odvolania

Dezinfekcie sa vykonávajú v noci a v pravidelných intervaloch budú pokračovať až do odvolania. Informoval o tom hovorca hlavného mesta Peter Bubla.

Prioritou sú chodníky pri vstupoch do nemocníc a do domov seniorov v celom meste, teda rovnako tých, ktoré patria hlavnému mestu aj mestským častiam, a týka sa to tiež súkromných zariadení, ktoré boli v súčasnej situácii vytypované ako dôležité.

"Chodníky sú dezinfikované pomocou multikáry s cisternou naplnenou dezinfekciou. V okoliach týchto lokalít zároveň pracovníci ručne dezinfikujú aj odpadkové koše," poznamenal Bubla.

Zvýšená pozornosť je venovaná frekventovaným prestupným uzlom a podchodom.

Je medzi nimi napríklad Trnavské mýto, Račianske mýto, Patrónka, hlavná stanica, dočasná autobusová stanica Mlynské nivy, Železničná stanica Petržalka so vstupmi z Kopčianskej ulice aj Panónskej cesty, rovnako aj okolie tzv. Pentagonu, teda Hradská a okolie.

Boli dezinfikované aj lavičky a zábradlia

Pravidelne dezinfikované sú taktiež nástupné plochy najvyužívanejších zastávok MHD v centre a širšom centre mesta, napríklad SAV, Bajkalská/Trnavská cesta, Miletičova/Prievozská, Zochova, Kollárovo námestie, Námestie SNP, Hodžovo námestie, Kamenné námestie, Obchodná ulica, Šafárikovo námestie, priestor pod Mostom SNP či konečná zastávka Slávičie údolie.

"Rovnako boli dezinfikované aj lavičky a zábradlia na frekventovaných námestiach v centre a širšom centre mesta," doplnil Bubla.

Dezinfekcia čaká aj detské ihriská

K dezinfekcii verejných priestorov pristúpilo napríklad aj Staré Mesto, ktoré dezinfikuje v skorých ranných hodinách.

"V prvom rade dezinfikujeme miesta, na ktorých sa pohybuje najviac ľudí. Ulice, promenádu, miesta, kde je pohyb ľudí napriek celkovej vyprázdnenosti ulíc pomerne vysoký," uviedol hovorca Starého Mesta Matej Števove.

Dezinfekcia čaká aj detské ihriská, respektíve hracie prvky na nich, keďže najmä tie, ktoré sa zamknúť nedajú, napriek odporúčaniam stále navštevujú rodičia s deťmi.

Mestské časti dezinfikujú večer

Dezinfikuje tiež Ružinov. "Dezinfikujeme Trhovisko Miletičova, časti, ktoré sa využívajú, a napríklad lavičky okolo Štrkovca," priblížila riaditeľka komunikačného oddelenia miestneho úradu Tatiana Tóthová.

Dezinfekciu pripravuje aktuálne Petržalka, realizovať ju má dobrovoľný požiarny zbor. Mestská časť už na tento účel zabezpečila potrebné dezinfekčné a ochranné prostriedky.

"Tieto práce plánujú hasiči vykonávať vo večerných hodinách a celkovo by sa ich do tohto procesu malo zapojiť približne 20," povedal Daniel Bernát z referátu komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.

Sústredia sa na detské ihriská, námestia, priestranstvá voľnočasových aktivít a priestory pred otvorenými prevádzkami, ako sú lekárne, predajne potravín či drogérie.

"Dezinfikovať sa budú aj vybrané miesta, na ktorých sa zdržiavajú ľudia bez domova," doplnil.