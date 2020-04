Bratislavský samosprávny ráta so stratou v desiatkach miliónov eur

Kraj pripravuje kroky na obnovenie ekonomiky po pandémii, pomoc očakáva aj od štátu.

9. apr 2020 o 19:04 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) očakáva výpadky príjmov v desiatkach miliónov eur.

Vyplýva to z informácií zverejnených na internetovej stránke BSK po stredajšom stretnutí ministra financií SR Eduarda Hegera s predstaviteľmi samosprávnych krajov.

Štát prisľúbil pomoc

Podľa predsedu BSK Juraja Drobu samosprávne kraje nedokážu bez dotácií štátu zabezpečiť všetky svoje kompetencie.

“Som veľmi rád, že minister financií nám prisľúbil pomoc. V krátkom čase budeme spoločne hľadať konkrétne mechanizmy, ako to zabezpečiť,” uviedol Droba.

Predseda BSK vyhlásil, že žiadne riešenie sa nezaobíde bez hľadania vnútorných rezerv.

“Touto cestou sme sa už vydali. Optimalizujeme výdavky a sústreďujeme sa skutočne len na dôležité projekty s najvyššou hodnotou za peniaze,” povedal Droba.

Príjem z iných daní

Zástupcovia samospráv na stretnutí s ministrom financií otvorili otázku viaczdrojového financovania samosprávnych krajov.

“Kým dnes je každá župa závislá výlučne na dani z príjmov fyzických osôb, v budúcnosti chceme do príjmov premietnuť aj ďalšie dane. Bolo by to spravodlivejšie a efektívnejšie,” vysvetlil predseda BSK.

Juraj Droba doplnil, že kraj už dnes robí opatrenia na obnovenie ekonomiky po skončení pandémie. "Nemôžeme dopustiť, aby pandémia zastavila napredovanie regiónu.”

Konkrétne opatrenia na zabezpečenie finančnej pomoci samosprávnym krajom budú predmetom ďalších rokovaní.

Minister financií Eduard Heger to oznámil po stretnutí s predstaviteľmi Združenia samosprávnych krajov SK8. Minister zároveň uviedol, že stretnutia so županmi budú pravidelné a o problémoch v samosprávach bude diskutovať aj s predstaviteľmi miest a obcí.