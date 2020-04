Na poslanecké miesto v Petržalke po Budajovi nastúpi Kríž

Budaj sa po nástupe na post ministra vzdal mandátu.

5. apr 2020 o 13:18 SITA

BRATISLAVA. Náhradníkom za Jána Budaja v bratislavskom mestskom zastupiteľstve bude bývalý viacnásobný mestský poslanec Oliver Kríž.

Potvrdil to agentúre SITA s tým, že o spôsobe prevzatia mandátu komunikuje s magistrátom. Kríž už pôsobil v mestskom zastupiteľstve v rokoch 2006 až 2018.

V aktuálnom volebnom období budú preňho prioritou dokončenie druhej časti električkovej trate v Petržalke a systémové zmeny financovania hlavného mesta.



„Rád by som prispel k tomu, aby Bratislava a mestské časti dostávali viac peňazí od štátu aspoň na úrovni Prahy, ktorá má u našich západných susedov samostatnú rozpočtovú kapitolu. Vyžaduje si to systémovú zmenu prerozdeľovania financií zo štátneho rozpočtu. V tomto som pripravený pomáhať, presviedčať a robiť osvetu medzi kolegami,” povedal pre SITA Kríž, ktorý by mal J. Budaja nahradiť vo finančnej komisii.



Bratislavské mestské zastupiteľstvo má 45 poslancov, ktorí sú volení za jednotlivé mestské časti. Ján Budaj bol v komunálnych voľbách v roku 2018 do mestského zastupiteľstva zvolený za Petržalku.

Po nástupe do funkcie ministra sa poslaneckého mandátu vzdal a jeho náhradníkom sa stal Oliver Kríž, ktorý počtom získaných hlasov nasledoval za ním.



Oliver Kríž má 41 rokov a v petržalskom miestnom zastupiteľstve je služobne najstarším poslancom.

V bratislavskom mestskom parlamente zastupoval obyvateľov Petržalky tri volebné obdobia v rozmedzí rokov 2006 až 2018.

V rokoch 2015 až 2018 bol členom Dozornej rady mestského podniku Odvoz a likvidácia odpadu. Pôsobil aj v mestskej rade ako člen komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu.