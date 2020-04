Bratislavský kraj začal variť jedlo pre ľudí bez domova

Kraj začína so sto porciami jedla denne, neskôr chce počet zvýšiť na tristo porcií.

3. apr 2020 o 11:51 SITA

BRATISLAVA. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začal variť jedlo pre ľudí bez domova.

V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

„Ľuďom bez domova sme sa rozhodli takýmto spôsobom trošku zľahčiť ich životnú situáciu. V Bratislave ich žije približne 4-tisíc. Začíname zatiaľ so 100 porciami denne, ale budeme pokračovať a vieme ísť do kapacity takmer k 300 porciám denne," uviedol predseda BSK Juraj Droba.



So žiadosťou o pomoc sa na BSK obrátila nezisková organizácia DePaul Slovensko, ktorá sa už roky stará o ľudí bez domova.

"Prvých 100 porcií si v prvý deň rozdelili združenia DePaul Slovensko a OZ Odyseus. O prípravu jedla sa stará personál kuchyne v župnom Zariadení sociálnych služieb (ZSS) ROSA na bratislavskej Patrónke. Klienti ZSS ROSA sú v týchto dňoch v domácej opatere so svojimi najbližšími, pretože poskytovanie sociálnych služieb na dennej či týždennej báze bolo prerušené," uvádza BSK.

Porcie sú jednotlivo balené, k polievke sú pribalené aj lyžice, chlieb a keksík.

Po polievky si denne budú chodiť terénni pracovníci neziskových organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova. BSK ponúkol organizáciám možnosť zabezpečovania výdaja stravy aj počas víkendov.