Bratislavský samosprávny kraj posilnil niektoré prímestské spoje

Ďalšie autobusové linky pribudli po pripomienkach vodičov a cestujúcich.

3. apr 2020 o 10:38 SITA

BRATISLAVA. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) posilnil niektoré prímestské spoje. Kraj o tom informoval na svojej webovej stránke.

"Bratislavský samosprávny kraj na základe pripomienok cestujúcich, informácií od vodičov, osobnej obhliadky a po vzájomnej spoločnej konzultácii s Bratislavskou integrovanou dopravou a Slovak Lines doplnil ďalšie posilové spoje s účinnosťou od 1., 2. a 3. apríla," uvádza BSK.



Od 1. apríla pribudol nový ranný spoj na trase Rohožník - Bratislava a v popoludňajších hodinách na trase Bratislava - Rohožník. Ranné spoje pridal BSK aj na trase zo Šamorína, Vojtechoviec a Čataja do Bratislavy. Od 2. apríla pridal BSK ranné spoje na trase Zlaté Klasy - Senec, Senec - Bratislava, Šamorín - Bratislava a Čenkovce - Bratislava.

Od 3. apríla pribudlo nové popoludňajšie spojenie na trase z Bratislavy do Senca. Všetky posilové autobusové spoje budú premávať v pracovných dňoch od pondelka do piatka.



„V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu, v reakcii na zatvorenie škôl, takisto nízkej obsadenosti a pre obmedzenie vnútroštátnej dopravy sme v prímestskej autobusovej doprave zaviedli prevádzkový režim platný v sobotu. Situáciu sme však monitorovali a vyhodnocovali aj na základe pripomienok, ktoré nám chodili. Preto sme v pracovných dňoch, od pondelka do piatka, už priebežne počas marca pridali, a plánujeme pridať, viaceré spoje,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.