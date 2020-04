V Bratislavskom kraji posilnili prímestské autobusové spoje

Situáciu monitorovali a vyhodnocovali aj na základe pripomienok cestujúcich.

2. apr 2020 o 14:52 TASR

BRATISLAVA. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v týchto dňoch posilnil prímestské autobusové spoje. Urobil tak na základe pripomienok cestujúcich, informácií od vodičov i po vzájomnej konzultácii s Bratislavskou integrovanou dopravou, koordinátorom Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, a autobusovým dopravcom Slovak Lines.

BSK v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu, v reakcii na zatvorenie škôl a pre nízku obsadenosť a obmedzenia vnútroštátnej dopravy, zaviedol pred pár dňami v prímestskej autobusovej doprave prevádzkový režim "sobota".

"Situáciu sme však monitorovali, vyhodnocovali aj na základe pripomienok, ktoré nám chodili. Preto sme v pracovných dňoch, od pondelka do piatka, už priebežne počas marca pridali a plánujeme pridať viaceré spoje," vysvetlil predseda BSK Juraj Droba.

Od stredy (1. 4.) je k spoju 102402/14 z Rohožníka do Bratislavy pridaná posila, ktorá vychádza zo zastávky Jablonové s odchodom o 6.00 h. K spoju 102402/29 z Bratislavy do Rohožníka je pridaná posila, ktorá vychádza zo zastávky Autobusová stanica Bratislava o 15.05 h po Stupavu. K spoju 102412/8 zo Šamorína do Bratislavy je pridaná posila, ktorá vychádza zo zastávky Šamorín, autobusová stanica s odchodom o 5.02 h. K spoju 102408/42 z Vojtechoviec do Bratislavy je pridaná posila, ktorá vychádza zo zastávky Tomášov, mlyn s odchodom o 7.02 h. K spoju 102441/2 z Čataja do Bratislavy je pridaná posila, ktorá vychádza zo zastávky Senec, autobusová stanica s odchodom o 4.28 h.

Od štvrtka je pridaný spoj 108409/4 o 4.07 h zo Zlatých Klasov do Senca. K spoju 102444/2 zo Senca do Bratislavy je pridaná posila, ktorá vychádza zo zastávky Ivanka pri Dunaji, kaštieľ s odchodom o 5.13 h. K spoju 102412/20 zo Šamorína do Bratislavy je pridaná posila, ktorá vychádza zo zastávky Šamorín, autobusová stanica s odchodom o 6.32 h. K spoju 102408/8 z Čenkoviec do Bratislavy je pridaná posila, ktorá vychádza zo zastávky Tomášov, mlyn s odchodom o 5.02 h. Všetky uvedené spoje budú premávať v pracovných dňoch, a to od pondelka do piatka.