Cez Muničák k horárni Krasňany

Obnovená cesta je vhodná pre peších, kočíky aj bicykle.

6. apr 2020 o 8:39 Jana Liptáková

BRATISLAVA. „Nie je to veľmi dlhé a ku koncu už dosť strmé, ale je to príjemná zmena oproti asfaltke,“ povedala päťdesiatnička Johana Nováková po tom, ako vytlačila bicykel do prudkého kopca na poslednom úseku novej lesnej cesty k Horárni Krasňany.

Približne jeden kilometer dlhú cestu cez areál bývalých muničných skladov paralelnú s Peknou cestou vybudovali Mestské lesy v Bratislave. Do užívania ju uviedli koncom marca.

Menej kolíznych situácií

Dostať sa k obľúbenému rekreačnému areálu pri Peknej ceste bolo najmä cez voľné dni náročné. Na úzkej asfaltovej ceste sa naraz tlačilo veľa áut a spolu s nimi aj cyklisti, chodci, často rodiny s malými deťmi a kočíkmi.

Nová cesta, ktorá sa od Peknej cesty odpája smerom vľavo približne po 1,4 km od jej začiatku, tak umožňuje dostať sa k rekreačnému areálu Pod horárňou v Krasňanoch bezpečnejšie.

Na úsekoch, kde sa paralelná cesta dotýka s Peknou cestou alebo sa na ňu napája, zabraňujú vstupu áut drevené koly.