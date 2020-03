Ružinov začal s prvým kosením, kosiť však bude tento rok menej

Okrem kosenia pokračuje mestská časť aj s ďalšími prácami.

30. mar 2020 o 13:55 TASR

BRATISLAVA. Bratislavský Ružinov, ktorý má 165 hektárov zelene, začal s prvým jarným kosením, a to na Trnávke a na Pošni.

Dôvodom sú rastúca tráva a prvé kliešte, ktoré sa v nej objavujú.

Mestská časť však zároveň upozorňuje, že tento rok sa bude aj pre aktuálnu situáciu okolo šírenia nového koronavírusu kosiť menej a samotné kosenie môže trvať dlhšie. Aj o "krízovej" taktike kosenia má rokovať na krízovom štábe.

"Je veľmi pravdepodobné, že prijaté riešenie bude najmä o tom, že tento rok budeme prednostne a častejšie kosiť veľké súvislé plochy trávnikov, kde častejšie chodia ľudia, deti a psičkári," píše na sociálnej sieti starosta Ružinova Martin Chren s tým, že pribudnúť by malo viac nekosených plôch. Ísť má hlavne o menšie trávniky, ktoré bezprostredne nepriliehajú k obydliam, čím by sa mohol šetriť aj čas.

Jedným z dosahov aktuálnej situácie je podľa starostu fakt, že posledné týždne chýba Ružinovskému podniku verejnoprospešných služieb takmer polovica zamestnancov v teréne.

"Sú v karanténe, na OČR alebo ide o seniorov, ktorých zdravie nechceme riskovať," poznamenáva Chren s tým, že v podobnej situácii sú aj súkromné spoločnosti, ktoré by mohli podať pomocnú ruku s kosením. Zároveň poukazuje na výpadky v miestnom rozpočte, čo spôsobí podľa neho aj "tlak na šetrenie".

Predĺžiť by sa mohlo aj trvanie jednej kosby, podľa odhadov by sa to malo zvýšiť zo šiestich týždňov na desať.

Okrem spustenia kosenia pokračuje mestská časť aj s ďalšími prácami. Na Spoločenskej ulici vyčistila dažďové vpusty, pokračuje v orezoch stromov na Ostredkoch, čistí ulice na Nivách, čistí detské ihriská, zlikvidovala nelegálnu skládku na Domkárskej ulici a upratuje na Martinčekovej a na Rezedovej ulici.