Volkswagen predlžuje odstávku v slovenských závodoch do Veľkej noci

Automobilka predlžuje dočasnú odstávku už druhýkrát.

27. mar 2020 o 14:44 SITA

BRATISLAVA. Automobilka Volkswagen opätovne predlžuje dočasnú odstávku výroby vo všetkých troch slovenských závodoch. "Volkswagen Slovakia predlžuje prerušenie výroby vo všetkých troch tuzemských závodoch o ďalšie štyri pracovné dni (do Veľkej noci) predovšetkým na základe pretrvávajúceho klesajúceho dopytu po vozidlách a obmedzení v dodávateľskom reťazci," uviedla hovorkyňa automobilky Lucia Makayová.

Podľa aktuálnych informácií by výroba vo fabrikách mala postupne nabiehať po veľkonočných sviatkoch. V rámci nej má byť podľa Makayovej znova výrazne posilnená ochrana zdravia zamestnancov.

"Podnik pracuje na rozsiahlom balíku ďalších opatrení na ochranu zamestnancov pred infekciou s jasným zámerom zaistiť bezpečné pracovné podmienky pri opätovnom spustení prevádzky v podniku," dodala.

Pôvodne automobilka odstavila výrobu od 17. marca na dva týždne. Neskôr odstávku predĺžila do 5. apríla 2020 vrátane.



Volkswagen Slovakia je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už vyše 4,5 miliardy eur.

Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii electric, ŠKODA CITIGOe iV. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.