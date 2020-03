Bratislava umožní daň z nehnuteľností rozdeliť občanom i živnostníkom na splátky

Splatnosť dane sa automaticky rozdelí na tri splátky.

25. mar 2020 o 10:13 TASR

BRATISLAVA. Mesto Bratislava pre aktuálnu situáciu okolo nového koronavírusu a očakávané ekonomické dopady rozhodlo o rozdelení tohtoročnej dane z nehnuteľností pre všetky fyzické osoby a fyzické osoby živnostníkov na tri splátky.

Magistrát zároveň posúva aj termín doručovania výmerov. V prípade, že bude možné začať doručovať rozhodnutia v máji, predpokladaná splatnosť prvej splátky dane z nehnuteľností by mohla byť približne na prelome júla a augusta. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Pandémia ovplynila spracovanie daní

Pandémia nového koronavírusu a na Slovensku prijaté opatrenia, ktoré majú zamedziť jeho šíreniu, ovplyvnili podľa hlavného mesta aj spracovanie daní z nehnuteľností pre fyzické osoby.

Posielanie daňových výmerov, ktoré by mesto za štandardných okolností začalo doručovať obyvateľom už v najbližších dňoch, sa predbežne posúva o štyri až šesť týždňov.

"Znamená to, že oznámenia o uložení zásielky by mohli byť ľuďom doručené posledné dva týždne v máji, respektíve prvé dva týždne v júni. Následne plynie štandardná 18-dňová lehota na prevzatie zásielky," priblížil Bubla.

Slovenská pošta v tomto krízovom režime pridala ďalších 14 dní, aby rozdelila koncentráciu ľudí na svojich pobočkách. Od dátumu prevzatia rozhodnutia sa následne odvíja aj lehota na úhradu, ktorá je 45 dní.

Splatnosť dane z nehnuteľností by tak mala byť aj na základe dátumu prevzatia rozhodnutia približne na prelome júla a augusta.

Tri splátky

Mesto však v tejto súvislosti pristúpilo aj k rozhodnutiu, že splatnosť dane z nehnuteľností pre všetkých občanov a živnostníkov bude automaticky rozdelená na tri splátky.

"Samozrejme, v prípade ak niekto bude mať záujem zaplatiť splátku naraz, táto možnosť zostane zachovaná," podotkol Bubla.

Naďalej podľa magistrátu platí, že doručovanie výmerov a od toho odvíjajúca sa splatnosť dane z nehnuteľností bude prioritne závisieť od vývoja šírenia nového koronavírusu a prijatých bezpečnostných opatrení.

"Daňové výmery totiž musia byť doručované zo zákona doporučene a do vlastných rúk. Slovenská pošta doručovanie do vlastných rúk dočasne pozastavila a zatiaľ nie je jasné, kedy bude mesto môcť odosielať rozhodnutia," vysvetlil Bubla.

Zároveň poukázal, že v prípade hlavného mesta ide o približne 200-tisíc daňovníkov-fyzických osôb, z ktorých len približne 8000 má zriadenú elektronickú schránku.

"Ak by teda aj doručovanie do vlastných rúk bolo opäť možné, v prípade Bratislavy by to znamenalo, že asi 192-tisíc daňovníkov by si v nejakom momente išlo prevziať na pošty v hlavnom meste daňové výmery, čo je v aktuálnej situácii vylúčené," spresnil Bubla.

O definitívnom dátume rozposielania daňových výmerov, ako aj o nastavení dátumov druhej a tretej splátky, bude mesto informovať.