Dvaja lekári z Univerzitnej nemocnice v Ružinove koronavírus nemajú

Všeobecnému lekárovi v Púchove koronavírus potvrdili.

23. mar 2020 o 11:58 (aktualizované 23. mar 2020 o 13:51) TASR

BRATISLAVA. Dvaja lekári z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) v bratislavskom Ružinove majú negatívne výsledky testov na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus.

Pred zasadnutím krízového štábu o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) s tým, že klinika pokračuje v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a nie je potrebná karanténa lekárov, zdravotníckeho personálu a ani pacientov.

Krajčí informoval aj o prípade všeobecného lekára z Púchova, ktorému bol potvrdený COVID-19, i o dvoch nakazených pacientoch v Národnom onkologickom ústave.

Minister informoval aj o prípade ďalšieho lekára z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNB v Ružinove, ktorému potvrdili ochorenie COVID-19. Ten však podľa slov Krajčího neprišiel do styku s pacientmi a v kontakte bol len so šiestimi zdravotníkmi.

"Všetci pacienti v ružinovskej nemocnici sa nemusia ničoho obávať. Boli prijaté prísne protiepidemiologické opatrenia," vyhlásil minister s tým, že klinika i nemocnica poskytujú zdravotnú starostlivosť.

Lekári by mali niesť sankcie

Dvaja lekári z tejto kliniky, u ktorých sa nepotvrdil COVID-19, boli podozriví z nakazenia, pretože sa vrátili z lyžovačky v Taliansku. Obaja mali príznaky akútneho respiračného ochorenia a pracovali na klinike bez ochranných pomôcok.

"Lekári, u ktorých sa vyskytuje respiračné ochorenie, by nemali vyšetrovať pacientov. Najmä v tomto období. Určite sa toto celé došetrí a títo lekári by mali niesť nejaké sankcie za to, že sa to stalo," povedal minister.

Rozhodnutie podľa Krajčího padlo už v prípade pochybenia riaditeľky ružinovskej nemocnice, ktorá nechala hospitalizovať bez potrebných opatrení na pľúcnom oddelení svojho známeho, ktorému neskôr potvrdili ochorenie COVID-19. Do karantény tak museli ísť lekári i zdravotné sestry z pľúcneho oddelenia.

"Čo sa týka pochybenia pani docentky, bol tam vyvodený záver, že prišla o svoju pozíciu. My ju potrebujeme, ona tam pracuje, ale stratila svoju pozíciu," priblížil Krajčí.

Minister spresnil, že na pľúcnom oddelení dopadli všetky testy zdravotníkov v karanténe negatívne. Podotkol však, že v prípade pozitívne testovaného lekára z Kliniky úrazovej chirurgie na Kramároch je bilancia pozitívne testovaných - dvaja lekári a dve sanitárky. Sú v domácej karanténe a majú sa dobre.

Pôrodnícka klinika funguje

Hovorkyňa UNB Eva Kliská potvrdila, že gynekologicko - pôrodnícka klinika od pondelka pokračuje v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a nie je potrebná karanténa ani lekárov, ani hospitalizovaných pacientiek či rodičiek.

"Hneď ako sme zistili, že lekár, ktorý pracuje na gynekologicko-pôrodníckej klinike mal potvrdený COVID-19, prijali sme všetky bezpečnostné opatrenia," deklaruje Kliská.

Po epidemiologickom vyšetrení zistili, že pozitívne testovaný lekár je externý zamestnanec kliniky, ktorý pracovisko navštevuje jedenkrát v týždni a nebol v tomto čase v kontakte so žiadnou pacientkou či rodičkou na klinike.

"V kontakte bol iba s lekármi, ktorí boli okamžite prevedení do karantény, kde im boli realizované odbery. Testy vyšli negatívne, lekári nemajú potvrdený COVID-19," spresnila Kliská.

Pre lekára ďalší šiesti v karanténe

Minister potvrdil, že na NOÚ boli prítomní dvaja pacienti, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19. Jeden z pacientov je už hospitalizovaný na infekčnej klinike v nemocnici na bratislavských Kramároch.

"Druhý pacient s podozrením je v prísnej izolácii na NOÚ," podotkol Krajčí s tým, že v karanténe sú pre tento prípad dvaja lekári, tri sestry a jeden sanitár. Tí prišli s pozitívne testovaným do styku.

Na Slovensku je aj ďalší prípad lekára, ktorému bolo potvrdené ochorenie COVID-19. Ide o všeobecného lekára z Púchova.

"Tento lekár bol v kontakte s blízkou osobou, ktorá sa zdržovala v zahraničí," vysvetlil minister. Do domácej preventívnej karantény muselo ísť preto šesť lekárov, ktorí s nim boli v úzkom kontakte.

Všeobecní lekári sú rizikovou skupinou

V prípade všeobecných lekárov na Slovensku je podľa Krajčího väčšina v staršom veku, a teda patria medzi rizikovú skupinu. Takíto lekári poskytujú svojim pacientom služby len telefonicky.

V prípade, že pacient bude musieť navštíviť lekára, všeobecní lekári si podľa ministra spomedzi seba určili mladších kolegov, ktorí takýchto pacientov vyšetria.

Koronavírus SARS-CoV-2

