Integrovaná doprava v Bratislavskom kraji pridala mimoriadne spoje

Zmeny cestovných poriadkov platia do odvolania.

18. mar 2020 o 16:43 TASR

BRATISLAVA. Bratislavská integrovaná doprava (BID) pridala v rámci integrovaného dopravného systému od stredajšieho rána nové prímestské autobusové spoje.

Tie budú premávať nad rámec aktuálnych cestovných poriadkov a výhradne počas pracovných dní.

Informuje o tom Bratislavský samosprávny kraj (BSK) na svojej webovej stránke s tým, že už od utorka (17. 3.) platia celotýždenné cestovné poriadky platné v sobotu.

Po novom tak z Malaciek odchádzajú spoje premávajúce cez Stupavu do Bratislavy (linka 245) už o 4.20 a 5.10 h.

Spoj z Bratislavy cez Bernolákovo do Senca (linka 632) odchádza z hlavného mesta už od 6.37 h.

Spoj z Čataja cez Blatné a Senec do Bratislavy (linka 645) odchádza ráno už o 5.01 h. "Ide o predĺženie sobotného spoja idúceho po Senec až do Bratislavy, spoj idúci v sobotu po Senec nebude premávať duplicitne," poznamenáva BSK. Spoje z Tomášova cez Most pri Bratislave smerom do hlavného mesta (linka 720) začínajú jazdiť o 4.26 h a 5.46 h.

"Zmeny cestovných poriadkov platia do odvolania a o prípadných ďalších úpravách budeme informovať," dopĺňa BSK.