Tyršovo nábrežie už nebude slúžiť ako parkovisko

Magistrát časť divokého parkoviska uzavrel, plánuje ho upraviť pre kultúrne podujatia.

13. mar 2020 o 15:00 Jana Liptáková

PETRŽALKA. Obyvatelia Bratislavy aj jej návštevníci si za posledné roky zvykli parkovať na Tyršovom nábreží. Cez Starý most je odtiaľ na skok do centra mesta a bonusom je krásny výhľad na mesto. To sa však zmení. Bratislavský magistrát plánuje popri komplexnej obnove Sadu Janka Kráľa zrevitalizovať aj Tyršove nábrežie. Po nej sa sem autá nevrátia.

„Zámerom revitalizácie nie je, aby bol tento priestor naďalej využívaný na „divoké“ parkovanie,“ uviedol Peter Bubla, hovorca bratislavského magistrátu.

Mesto zatiaľ koncom februára ohradilo menšiu polovicu divokého parkoviska. Plochu plánuje upraviť v nadväznosti na kultúrne podujatia, ktoré sa tu budú v lete konať. Pôvodne sa tu v polovici apríla mal konať vedecko-technologický festival IXPO, ale ten už organizátori kvôli situácii okolo koronavírusu preložili na jeseň. Či bude preložený aj Majáles, ktorý sa tu má konať 1-3. mája, ešte nie je jasné.

Mesto uzavretie zvyšnej plochy divokého parkoviska nateraz neplánuje. Samotná obnova Sadu Janka Kráľa by mala trvať do roku 2021.

Po stavbároch prišli autá

Vodiči začali plochu na nábreží Dunaja využívať na parkovanie po tom ako bola na jar 2016 dokončená prestavba Starého mosta. V lete tu často parkujú karavany a ich majitelia využívajú nábrežie na kemping. Tyršovo nábrežie sa dokonca objavilo aj na internetových portáloch informujúcich kde sa dá v meste kempovať. Celková kapacita divokého záchytného parkoviska bola okolo 800 áut, aj keď tie sa už začínali tlačiť aj do neďalekého lesíka.

Ako však P. Bubla upozorňuje, tento priestor na Tyršovom nábreží nebol a nie je záchytným parkoviskom, len sa ako odstavná plocha „zvykovo“ využíva. Aj v rámci katastra je plocha stále zapísaná ako „zeleň“.

„Zastávame názor, že ide o veľmi hodnotný verejný priestor, ktorý perspektívne aj vzhľadom na to, kde je situovaný, nemá slúžiť ako parkovisko. Je to skôr plocha na oddych, šport, kultúru či mestské podujatia,“ hovorí P. Bubla.

Oficiálnym parkoviskom v tomto priestore je parkovisko pri Mýtnom domčeku. Okrem toho je v blízkosti parkovanie v Auparku, Digital parku alebo v Inchebe. Malé parkovisko je aj pri Moste SNP oproti reštaurácii Leberfinger, upozorňuje P. Bubla.

Kapacita parkoviska pri Mýtnom domčeku je približne 150 vozidiel. Parkovisko však nie je v dobrom stave a na jeho veľkej časti sa opakovane objavuje veľká mláka. Mesto plánuje tento problémy vyriešiť.

„Aktuálne je parkovisko v správe mestskej časti Petržalka, avšak mesto už začalo proces odzverenia majetku, teda navrátenia, a plánuje jeho úpravu,“ hovorí P. Bubla.

Bufet aj Cyklo Kuchyňa ostávajú

Plánovaná revitalizácia nábrežia sa prevádzok, ktoré sa tu nachádzajú, teda bufetu Pod Mostom, komunitnej dielne Cyklo Kuchyňa a reštaurácie v mýtnom domčeku nedotknú.

Cyklo Kuchyňa vníma plánovanú revitalizáciu pozitívne.

„Nakoľko parkovisko bolo ilegálne a celá plocha bola pred dokončením prestavby Starého mosta zeleň, je výborné, že sa plocha znova prinavráti k relaxačnému významu,“ hovorí Samo Dudlák z Cyklo Kuchyne.

Nadšenci zo svojpomocnej cyklodielne si vedia na tejto ploche predstaviť verejnoprospešné aktivity nekomerčného charakteru a dokonca prišli s návrhom vytvoriť tu komunitné námestie, o ktoré by sa starali rôzne komunity.

„Vieme si tu predstaviť zeleň s lehátkami, napájadlá, skate park, ping pongové stoly, verejné grily a podobne,“ hovorí S. Dudlák.

Divoké parkovisko, aj keď ho často využívali cyklisti, ktorí si sem autom dovezú bicykel a pokračujú ďalej po cyklistických trasách, im chýbať nebude.

„Záchytné parkoviská v meste musia byť, avšak nie na nábreží. Nábrežie by malo patriť ľudom, relaxu, kultúre, komunitám. Záchytné parkoviská by mali byť až za hranicou Einsteinovej cesty,“ hovorí S. Dudlák.

Plánované zmeny by sa nemali nijako výrazne dotknúť Divadla Aréna.

„Návštevníci Divadla Aréna majú totiž možnosť parkovať na 55 parkovacích miestach v areáli divadla. Po naplnení kapacity môžu využiť oficiálne parkovisko, nachádzajúce sa oproti divadlu,“ hovorí Ján Lukáč, hovorca Divadla Aréna.

Dobrý zvyk ostane nevyužitý

Dopravný analytik Jozef Drahovský pripomína, že v dávnej dobe, keď sa zrušilo záchytné parkovisko Aupark, tak mesto zrušilo aj možnosť parkovať na Viedenskej ceste. Zdôvodňovalo to uprednostnením cyklistov.

„Lenže zakázalo parkovať aj tam, kde parkovanie áut cyklistov neobmedzovalo, so zdôvodnením, že pod Starým mostom, presnejšie na spevnených plochách na Tyršovom nábreží, sú dostatočné parkovacie kapacity, kde autá z Viedenskej cesty majú parkovať,“ hovorí J. Drahovský.

Podľa neho mesto tiež necháva dobrý zvyk obyvateľov a návštevníkov zaparkovať na Tyršovom nábreží a ísť do sadu Janka Kráľa alebo do mesta peši, bez toho aby blokovali parkovacie kapacity v meste a zaťažovali MHD, nevyužitý.

„Namiesto toho ide takúto možnosť parkovania zrušiť bez náhrady,“ hovorí J. Drahovský. Podľa neho, keby mesto malo záujem riešiť parkovanie v prospech všetkých, tak by bol v tejto lokalite dávno vystavaný poschodový objekt pre verejné parkovanie v dostatočnej kapacite.