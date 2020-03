Na fakulte informatiky STU podávajú žalobu a žiadajú prešetrenie neplatnosti volieb do senátu

Žiadajú stopku pre nové voľby, kým súd nerozhodne o platnosti januárových volieb.

12. mar 2020 o 12:04 SITA

BRATISLAVA. Dvaja zamestnanci Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave podali správnu žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Akademického senátu STU.

Ten začiatkom februára potvrdil neplatnosť volieb, ktoré sa konali 16. januára.

Ako ďalej informuje na svojej stránke štrajkový výbor, v žalobe navrhujú, aby súd uvedené rozhodnutie zrušil a žiadajú, aby sa nové voľby neuskutočnili, až kým súd nerozhodne o platnosti januárových volieb.

Pri voľbách nemal nikto pochybiť

Podľa žalobcov došlo totiž k zásahu do ich práv ako voličov. Vysvetľujú, že pri posudzovaní otázky neplatnosti volieb do AS FIIT STU, neboli zohľadnené pravidlá, ktoré Ústavný súd SR sformuloval ako podmienky pre možnosť vyhlásenia volieb za neplatné.

Práve uvedené voľby zo 16. januára mohli čiastočne situáciu na univerzite upokojiť. Boli však volebnou komisiou vyhlásené za neplatné, pretože nastal nesúlad medzi počtom voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok a počtom odovzdaných lístkov.

Žalobcovia zdôrazňujú, že rozdielom bol jeden chýbajúci podpis na prezenčnej listine.

„O takomto postupe AS STU sme mali a máme aj na základe právnej analýzy pochybnosti, pretože volebný proces nebol dokončený (neboli spočítané hlasy pre jednotlivých kandidátov) a ani sa teda nedalo preskúmať, či zistený nedostatok mohol mať vplyv na výsledok volieb,“ uviedli.

Doplnili, že podľa nich v prípade volieb nedošlo k žiadnej chybe, ktorá by mala vplyv na ich výsledok, a teda aj na rozhodnutie voličov.

Svoje tvrdenie odôvodňujú počtom vydaných a odovzdaných hlasovacích lístkov voličov.

Ich počet bol totiž rovnaký a všetky odovzdané hlasovacie lístky boli zároveň overené a pravé.

Podotýkajú, že hlasovacie lístky boli odovzdané iba oprávneným voličom, keďže ich totožnosť bola overená pri odovzdaní hlasovacích lístkov. „Z uvedeného teda vyplýva, že volieb sa zúčastnili iba oprávnení voliči, ktorí všetci riadne hlasovali, avšak jeden volič sa nesprávne zaevidoval pri preberaní hlasovacieho lístka,“ priblížili.

V závere štrajkový výbor poznamená, že ak by sa opakované voľby uskutočnili a v neskoršom súdnom konaní by boli žalobcovia úspešní, mohla by nastať právna neistota vo veci platnosti mandátov kandidátov.

Žalobcovia žiadajú, aby sa ďalšie voľby neuskutočnili, až kým súd nerozhodne vo veci platnosti volieb z polovice januára.

Spor začal výpoveďou pre Bielikovú

Spory na FIIT STU trvajú niekoľko mesiacov. Vyhrotili a medializovali sa po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývala dekanka Mária Bieliková.

Neskoršie rokovanie s cieľom upokojenia situácie zo 14. januára prinieslo dohodu o voľbách do akademického senátu (AS), o zrušení výpovede Bielikovej a o jej odstúpení z kandidatúry do senátu.

Problémom na fakulte tiež bolo, že dekan pred voľbami do AS fakulty prijal veľký počet nových zamestnancov, čím sa zvýšil počet oprávnených voličov, ktorí rozhodovali o členoch senátu.

Časť zamestnancov FIIT prvýkrát vstúpila do štrajku 17. februára, keď sa začal letný semester, tak aby nenarušila výučbu. Svoj postup avizovali vedeniu 29. januára vo svojom vyhlásení. Štrajk nenarušil úvod nového semestra.

Vedenie pri vyše 50 predmetoch vyučovaných v letnom semestri vymenilo pre štrajk prednášajúceho za externistu v desiatich prípadoch. Štrajkujúci vtedy predložili vedeniu sedem požiadaviek. Štrajkový výbor rokoval s vedením dokopy štyrikrát.

Posledné stretnutie sa uskutočnilo 4. marca. V ten istý deň štrajkujúca skupina zamestnancov vyhlásila od 9. marca neobmedzený štrajk s tým, že sú ochotní rokovať ďalej. Vedenie však poznamenalo, že pokiaľ budú zamestnanci v štrajku, rokovať s nimi nebude.