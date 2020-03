Bratislava upozorňuje na dopravné obmedzenia pre práce na električkovej trati

Zmeny súvisia s rekonštrukciou Karlovesko-dúbravskej radiály.

5. mar 2020 o 15:24 TASR

BRATISLAVA. Mesto Bratislava upozorňuje na dopravné obmedzenia v súvislosti s prácami na električkovej trati. Na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu budú v dôsledku toho zúžené vo vybraných úsekoch jazdné pruhy do jedného, a to v oboch smeroch. Magistrát o tom informuje na sociálnej sieti.

"Zmeny v organizácii dopravy si vyžiadali prípravné práce k tretej etape rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej radiály. Konkrétne pôjde o prekládku napájacích vedení, realizáciu nových trakčných stĺpov a rozšírenie vozovky pri Žižkovej," spresnilo mesto.

Obmedzenia budú v platnosti do mája, keď sa začne tretia a posledná etapa rekonštrukcie električkovej trate spájajúcu centrum mesta s Karlovou Vsou a Dúbravkou.

Mesto upozorňuje, že rekonštrukcia električkovej trate v máji si rovnako vyžiada uzavretie jedného jazdného pruhu vo vybraných úsekoch a nie je možné uzavrieť oba jazdné pruhy súčasne.

Od začiatku mája je naplánovaná najťažšia etapa modernizácie karloveskej radiály, ktorá má trvať do septembra 2020. Modernizovať sa má najdlhší a najhlavnejší úsek trate od tunela po Molecovu. V rámci nej bude okrem iného vybudovaný prestupný uzol Molecova.

V rámci stavebných prác sa doteraz zrealizovali dve etapy, a to od zastávky Molecova po obratisko Kútiky a od obratiska po Záluhy (Damborského). Električky od 19. decembra 2019 začali premávať do Karlovej Vsi, po obratisko Kútiky. Od 22. februára bola spustená premávka električiek až do mestskej časti Dúbravka.

Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizuje ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála.