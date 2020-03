Nové Mesto začalo opravovať Bárdošovu, pribudne chodník

Stavebné práce si vyžiadajú dopravné obmedzenia.

4. mar 2020 o 12:20 SITA

BRATISLAVA. Bratislavské Nové Mesto začalo s rekonštrukciou Bárdošovej ulice, pribudne na nej chodník. Informoval o tom starosta mestskej časti Rudolf Kusý na sociálnej sieti.

"Pustili sme sa do opravy Bárdošovej od križovatky ulíc Na Revíne a Júlová. V prvej etape spravíme úsek po Vlársku ulicu, pričom práce by mali trvať najneskôr do 15. apríla," uvádza starosta Nového Mesta.



Počas stavebných prác bude premávka riadená semaformi a zastávka MHD bude posunutá. Koncom marca bude komunikácia počas piatich dní úplne uzatvorená z dôvodu frézovania starého povrchu a pokládku nového asfaltobetónu.

"V druhej polovici tohto roka budeme pokračovať druhou etapou. V rámci nej rozšírime cestu v úseku hornej časti Bárdošovej ulice po Jeséniovu ulicu a rovnako tu vytvoríme priestor pre chodník. Za dočasne znížený komfort v tejto lokalite sa vám ospravedlňujeme," uzavrel Kusý.