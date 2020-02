Bratislavskí poslanci schválili zmenu rozpočtu, príjmy aj výdavky zvýšili o takmer 28 miliónov eur

Hlavné mesto hospodári v tomto roku s viac ako 450 miliónmi eur.

27. feb 2020 o 11:32 SITA

BRATISLAVA. Poslanci bratislavského mestského zastupiteľstva schválili dnes návrh zmeny rozpočtu hlavného mesta.

Navrhovaná zmena rozpočtu na rok 2020 predstavuje zvýšenie príjmov celkom o 27 835 610 eur a o rovnakú sumu navrhli aj zvýšiť celkové výdavky.

Navrhované zmeny rozpočtu hlavného mesta Bratislavy na tento rok nemajú mať dopad na výsledok hospodárenia. Magistrát má zabezpečiť vyrovnaný rozpočet na rok 2020 aj po navrhovanej zmene rozpočtu.



Schválený návrh zmeny rozpočtu počíta okrem iného so zvýšením kapitálových výdavkov v sume 106-tisíc eur z dotácie od vlády SR na rekonštrukciu plota Prezidentskej záhrady, zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 50-tisíc eur z dotácie vlády na rekonštrukciu zaplavovaného úseku Ružinovskej ulice alebo zvýšenie bežných príjmov z dane z nehnuteľnosti na základe prijatého nového všeobecne záväzného nariadenia s účinnosťou od 1. januára 2020.



V schválenej zmene rozpočtu sa počíta aj so zvýšenými bežnými výdavkami, ktoré pôjdu aj na opravy ciest, na tvorbu mestskej zelene na revitalizáciu verejných priestorov, pre sekciu informatiky a dátovej politiky a zvýšené transfery pôjdu aj pre príspevkové organizácie Mestské lesy a Generány investor Bratislavy.

Zmena rozpočtu počíta aj so zvýšením bežných príjmov a výdavkov v súvislosti s odťahovou službou s účinnosťou od 1. februára 2020.



Hlavné mesto SR hospodári v tomto roku s viac ako 450 miliónmi eur. Mesto očakáva v rokoch 2020 až 2022 pokles príjmov do svojho rozpočtu. Oproti jarnej prognóze rátajú so šesťpercentným ročným výpadkom príjmov. Dôvodom sú legislatívne zmeny v roku 2019 a zhoršujúca sa makroekonomická situácia na Slovensku.