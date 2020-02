Nová riaditeľka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu sa rozhodla nenastúpiť

Anonym spochybňuje transparentnosť výberového konania.

25. feb 2020 o 15:21 SITA

BRAITSLAVA. Anonymné podnety spochybňujú výberové procesy ná šéfov mestských organizácií Bratislava Tourist Board (BTB) a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), ktoré sa uskutočnili v uplynulých týždňoch.

Víťazka výberového procesu na šéfa BTB Veronika Slováková po zvolení čelila útokom a napádaniu osobnej integrity a pri procese na šéfa BKIS poukazujú napríklad aj na to, že skupina poslancov bez hlasovacieho práva nebola prítomná pri záverečnej porade a vyhodnotení jednotlivých hlasovaní členov komisie.

Zvolená riaditeľka sa rozhodla nenastúpiť

Informoval o tom hovorca Bratislavy Peter Bubla.

„Aj napriek tomu, že celý výberový proces je otvorený, napriek tomu, že ktokoľvek môže voči kandidátom podávať námietky, podnety a môže tiež osobne konfrontovať uchádzačov na verejnom vypočutí, sa opätovne objavujú diskreditačné anonymy voči víťazným uchádzačom po rozhodnutí komisie. Rovnako sa to stalo aj v prípade nedávneho výberového konania do BTB z konca januára, po ktorom víťazná uchádzačka Veronika Slováková čelila útokom a napádaniu osobnej integrity do takej miery, že sa rozhodla na túto pozíciu nenastúpiť,“ uviedlo hlavné mesto.

Bratislavský magistrát zatiaľ poveril riadením BTB Vladimíra Greža, ktorý je ešte aktuálne šéfom BKIS.

Spochybňujú výberové konania

Pred niečo vyše týždňom (14. februára 2020) sa uskutočnilo výberové konanie na riaditeľa BKIS. Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania komisia odporučila na túto pozíciu Katarínu Hulíkovú.

Aj pri tomto výberovom konaní nasledovala snaha spochybniť transparentnosť výberu tým, že poukazovali na odlišné hlasovanie jedného z členov výberovej komisie, a tiež na to, že skupina poslancov bez hlasovacieho práva nebola prítomná pri záverečnej porade a vyhodnotení jednotlivých hlasovaní členov komisie.

„K prvej námietke je potrebné povedať, že výberová komisia má práve preto päť členov, aby sa eliminovalo to, že prípadné odchýlky pri hlasovaní niektorého z členov komisie ovplyvnia celé výberové konanie. Ak aj jeden z členov komisie hlasoval odlišne od iných, neovplyvnilo to celkové hodnotenie a komisiou vybraná úspešná uchádzačka by bola stále v bodovom hodnotení na prvom mieste. Pokiaľ ide o neúčasť skupiny poslancov bez hlasovacieho práva pri záverečnej porade komisie, je potrebné uviesť, že tento záverečný akt komisie aj v zmysle rokovacieho poriadku nie je otvorený. Aj takýmto spôsobom je zabezpečené, aby členovia komisie rozhodovali len na základe svojich individuálnych hodnotení z predošlých kôl výberového konania a vylúčilo sa ovplyvňovanie alebo prípadný tlak zo strany iných prítomných,“ informovalo hlavné mesto.

Výberové konania do mestských podnikov

Približne pred rokom mestskí poslanci jednohlasne schválili nové, otvorené pravidlá, podľa ktorých vyberajú ľudí na vedúce pozície do mestských firiem a organizácií.

Uchádzači o tieto funkcie prechádzajú viackolovým výberom, v ktorom detailne rozoberú ich životopisy, referencie, skúsenosti, profesionálna integrita.

Verejnosť sa k nim môže vyjadrovať, upozorňovať na možné konflikty záujmov. V rámci výberu sú verejne vypočúvaní.

Celý priebeh výberových konaní, spolu so životopismi uchádzačov, plánov, ktoré chcú vo funkcii urobiť, ako aj podrobných zápisníc z výberových konaní vrátane bodového hodnotenia následne zverejnia.

„Odmietame spochybňovanie procesu výberových konaní a tvrdenia o ich netransparentnosti. V nastavenom procese výberových konaní budeme pokračovať s cieľom vybrať do manažmentu mestských podnikov, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity,“ dodal Bubla.