Poslanci odmietli návrh zriadiť súkromnú školu v Rači v nevyužitej budove

Časť bývalej základnej školy napriek tomu zrekonštruujú.

22. feb 2020 o 17:33 SITA

BRATISLAVA. Poslanci miestneho zastupiteľstva odmietli návrh zriadiť novú súkromnú školu v chátrajúcej budove bývalej základnej školy na Plickovej ulici v bratislavskej mestskej časti Rača.

Odmietnutie návrhu

„Poslanci miestneho zastupiteľstva rozhodli, že v časti budovy Plickova (hlasovanie 8:7) nebude škola Felix a zároveň, že máme vykonať kroky k zriadeniu obecnej školy Plickova. Teda riešenie, ktoré doteraz nenavrhovali. Toto riešenie je náročnejšie s väčším počtom rizík, hlavne finančných, akceptujem však rozhodnutie väčšiny zastupiteľstva a teda ideme zložitejšou cestou rekonštrukcie po vlastnej línii,“ uviedol na sociálnej sieti starosta Rače Michal Drotován.



V novembri minulého roka sa stretli predstavitelia vedenia Rače, zástupca školy Felix a investora s poslancami mestskej časti Rača.

V decembri 2019 miestna rada odporučila zaradiť predmetný materiál na najbližšie zastupiteľstvo a 10. decembra miestne zastupiteľstvo hlasovaním všetkých prítomných poslancov prijalo uznesenie, že súhlasia s prenájmom časti školy spoločnosti Edu Development, s.r.o. za účelom zriadenia školy Félix.

Na poslednom mimoriadnom zastupiteľstve, kde prerokovali zriadenie školy Felix, však poslanci návrh nepodporili.

Rekonštrukcia budovy

Hoci mestská časť nezriadi v budove na Plickovej novú školu Felix, plánuje však časť bývalej základnej školy zrekonštruovať. Budovu školy získala mestská časť od magistrátu v minulom roku a predbežné odhadované náklady na opravu sú 6 až 7 miliónov eur.

„V zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva obstará mestská časť Bratislava-Rača príslušné posudky a projektovú dokumentáciu a bude hľadať zdroje, vrátane úveru, na rekonštrukciu zatiaľ časti budovy základnej školy Plickova pre račianske deti,“ dodal Drotován.

Nová škola by pomohla vyriešiť problém s nedostatkom miest pre žiakov, pretože v Rači rapídne stúpol v dôsledku demografie a novej výstavby ich počet.

Školy na Tbiliskej a Hubeného ulici už kapacitne nepostačujú. Z tohto dôvodu mestská časť potrebuje otvoriť nové triedy pre žiakov.

„Pre školský rok 2020/21 by mali pribudnúť dve triedy na Gymnáziu Hubeného na prechodné obdobie do vybudovania nových tried. Rokujeme o tom s pani riaditeľkou aj s Bratislavským samosprávnym krajom,“ dodal starosta Rače.