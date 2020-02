Župa hľadá autobusového dopravcu pre Malokarpatský expres

Cyklobus Malokarpatský expres bude premávať v letnej sezóne do regiónu Malé Karpaty.

19. feb 2020 o 12:56 SITA

BRATISLAVA. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hľadá dopravcu autobusovej linky Malokarpatský expres. Vyplýva to z dnešného oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

"Predmetom zákazky je poskytnutie služieb osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy do regiónu Malé Karpaty v priebehu letnej sezóny - cyklobus Malokarpatský expres, a to v období od 1. mája 2020 do 30. septembra 2023," píše sa v oznámení.

Hodnota zákazky je 137 280 eur a lehota na predkladanie ponúk je do 5. marca.

Cyklobus Malokarpatský expres bude premávať v sezóne od mája do októbra na 55-kolometrovej trase Bratislava Most SNP - Bratislava AS Nivy - Bratislava Rača - Svätý Jur - Pezinok - Modra - Modra, Zochova chata - Častá, Červený Kameň.

"Služby osobitnej dopravy budú zabezpečené autobusom prímestského alebo diaľkového typu s kapacitou najmenej 20 miest na sedenie a s priestorom pre prepravu najmenej 20 bicyklov priamo v priestore vozidla," uvádza sa v oznámení ÚVO.

Malokarpatský expres má za sebou tri sezóny, keď túto pravidelnú autobusovú linku prevádzkoval BSK v spolupráci s dopravcom Slovak Lines. Linka premávala v sezóne počas víkendov a štátnych sviatkov.