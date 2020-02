V Starom Meste zrekonštruujú cintorín Kozia brána

18. feb 2020 o 15:27 SITA

BRATISLAVA. V bratislavskej mestskej časti Staré Mesto plánujú zrevitalizovať evanjelický Cintorín Kozia brána. Cintorín je v správe evanjelickej cirkvi v spolupráci s bratislavskou mestskou spoločnosťou Marianum.

Okrem kompletnej revitalizácie by chceli na cintoríne aj obnoviť možnosť pochovávania. Výšku investície obnovy cintorína nezverejnili.

„Toto miesto prežije len vtedy, keď ho budú ľudia ďalej používať,“ povedal Martin Kováč z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.



Od 50. rokov 20. storočia sa na cintoríne pochováva iba sporadicky. Podľa Kováča je nevyhnutné urobiť dôkladnú inventarizáciu cintorína, stromov i hrobových miest, aby sa na cintoríne mohlo znova pochovávať.

„Pri vchode zo Šulekovej ulice by mohol pribudnúť Dom smútku, časť ohradného múru, ktorý bolo treba zbúrať pre zlú statiku, by nahradila urnová stena. Pribudnúť by mohli aj ďalšie vstupy,“ dodal Kováč.



Evanjelický Cintorín Kozia brána, nazývaný aj Cintorín pri Kozej bráne, má za sebou dlhú a bohatú históriu.

Pochovávať sa na ňom začalo v roku 1783. Pozemky nového cintorína za mestskými palisádami dovtedy slúžili ako vinohrady a záhrady.

Za socializmu hrozilo jeho úplné zrušenie, podobne ako sa to takmer stalo Ondrejskému cintorínu. Oba sa mali zmeniť na verejné parky.



V Starom Meste v posledných mesiacoch zrekoštruovali napríklad aj Pistoriho palác na Štefánikovej ulici, budovu Café Propeller alebo park pri Avione.