Trhovisko Miletičova v bratislavskom Ružinove čaká po rokoch obnova

Na spracovanie ideového projektu vyčlenili miestni poslanci 50-tisíc eur.

17. feb 2020 o 14:08 TASR

BRATISLAVA. Trhovisko Miletičova v bratislavskom Ružinove čaká po rokoch obnova. Mestská časť, ktorej trhovisko patrí, ubezpečuje, že pôjde o revitalizáciu, teda zmodernizovanie a zatraktívnenie prostredia s ponechaním prioritných funkcií trhoviska.

Vyhlásená by mala byť architektonická súťaž, na spracovanie ideového projektu vyčlenili miestni poslanci 50.000 eur.

Modernizácia a čistenie

"Musím jednoznačne povedať, že neplánujeme žiaden development, žiadnu privatizáciu trhoviska, nič, čo by mu ublížilo. Chceme ho ale zmodernizovať, vyčistiť. Roky doň nebolo investované," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren s tým, že skvalitniť by sa dalo napríklad výmenou stánkov či pridaním prvkov, prípadne jeho rozšírením na súčasné parkovisko, a parkovanie áut zabezpečiť pod zemou.

Ako akási inšpirácia v rámci budúcej architektonickej súťaže môžu slúžiť ročníkové, respektíve semestrálne práce študentov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (FA STU) v Bratislave, s ktorou mestská časť dlhšie spolupracuje.

Študentov oslovil miestny podnik VPS, ktorý trhovisko spravuje, aby priniesli svoj pohľad na revitalizáciu územia, avšak s tým, že zachovanie charakteru trhoviska musí byť zachované. Cieľom bolo zistiť aktuálnu situáciu, ale tiež možnosti využitia tohto územia so zachovaním jeho jedinečnosti.

"Je to miesto, ktoré má potenciál nielen byť trhoviskom, ale aj miestom, kde sa stretáva komunita. Študenti napríklad vymýšľali systém stánkov, aby zostala zachovaná jedinečnosť Miletičky, ale pridávali funkcie, aby pritiahli aj nových užívateľov, aby podporili komunitný život, zlepšili infraštruktúru a ekológiu," priblížila Veronika Kotradyová, jedna z garantov z FA STU. Pracovalo sa aj so zelenými plochami a rozšírením zelene.

Mladistvé vízie

Študentské práce sú tak prvým impulzom na to, aby sa o obnove trhoviska začalo hovoriť, prinášajú vyhodnotenie aktuálnych informácií a poukazujú na to, akým nedostatkom by sa bolo treba venovať.

Podľa fakulty sú to mladistvé vízie, pri ktorých študenti niekedy "uleteli, ale treba mať veľké predstavy, aby, keď sa začnú okresávať, zostalo dosť na to, aby boli stále zaujímavé".

Mestská časť hodnotí návrhy ako citlivo spracované, svieže, navrhujúce použitie materiálov, ktoré vyzerajú lepšie a sú modernejšie. Vytvárajú tiež prostredie na akcie, ktoré sa na trhovisku už v súčasnosti konajú, ale nemajú k dispozícii taký priestor, aký by im prináležal.

"Každý z nich obsahuje veľa dobrých nápadov, môžu slúžiť ako inšpirácia aj pre architektov, ktorí sa do súťaže prihlásia," poznamenal Chren.

Miestne zastupiteľstvo schválilo na spracovanie ideového projektu 50.000 eur, suma by mala ísť z developerského poplatku za Eurovea II.

Projekt má dať odpoveď na to, ako konkrétne sa má trhovisko revitalizovať a aké by mali byť náklady. Ak nenastanú komplikácie, prvé práce by sa podľa samosprávy mali robiť už v zime, keď je trhovisko najmenej vyťažené.