V pondelok vstupuje do štrajku takmer 40 zamestnancov FIIT STU

Výučba bude ovplyvnená len minimálne.

17. feb 2020 o 10:13 SITA

BRATISLAVA. Takmer 40 zamestnancov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) v pondelok vstupuje do štrajku.

Ako informovali agentúru SITA, ich „Dobrý štrajk“ sa uskutoční v pondelok medzi 13:00 až 14:00, počas tejto doby prečítajú ciele štrajku.

Výučba bude ovplyvnená minimálne

Dodávajú, že na základe tohto kroku bude výučba ovplyvnená len minimálne. Rozsah a trvanie štrajku budú priebežne prehodnocovať na základe rokovaní a ochoty vedenia splniť ich ciele.

Štrajkový výbor, ktorý tvorí 36 zamestnancov garantujúcich takmer 50 predmetov, uviedol, že nechce nikoho obmedzovať. Podotkli, že vyčerpali všetky možnosti na zmierlivé riešenie situácie.

Zamestnanci do svojich požiadaviek zaradili zabezpečene „riadnych a férových volieb“ do Akademického senátu (AS FIIT) či zastavenie zastrašovania akademických zamestnancov v štrajkovej pohotovosti.

„Prijatie náhrady za týchto zamestnancov (len na základe ich vstupu do štrajkovej pohotovosti bez toho, aby reálne prišlo k vyhláseniu štrajku), považujeme za osobné manažérske zlyhanie dekana,“ napísali zamestnanci.

Žiadajú aj zosúladenie prednášajúcich a garantov

Žiadajú aj bezodkladné zosúladenie prednášajúcich a garantov predmetov, od ktorého závisí aktuálne platná akreditácia študijných programov na fakulte.

„Náhrady za množstvo špičkových vedecko-pedagogických odborníkov vzbudzujú pochybnosti o zabezpečení kvalitného vzdelávania, ktoré bolo v nedávnej minulosti potvrdené aj medzinárodnou akreditáciou,“ podotýkajú zamestnanci vo svojom stanovisku.

„Vzhľadom na kroky podniknuté dekanom Ivanom Kotuliakom a vedením uvítame vyvodenie jeho osobnej zodpovednosti ako prejav dobrej vôle k nastoleniu spoločenského zmieru na fakulte,“ uzavreli.



Spory na FIIT STU sa vyhrotili po tom, ako dostala výpoveď Kotuliakova predchodkyňa Mária Bieliková 9. januára.

Neskoršie rokovania na upokojenie situácie zo 14. januára prinieslo dohodu o voľbách do Akademického senátu, zrušení výpovede Bielikovej aj o jej odstúpení z kandidatúry do senátu.

Problémom na fakulte tiež bolo, že dekan pred voľbami do AS fakulty prijal veľký počet nových zamestnancov, čím sa zvýšil počet oprávnených voličov, ktorí rozhodovali o členoch senátu.

Situáciu na univerzite mohli čiastočne upokojiť voľby do AS FIIT STU. Tie však boli volebnou komisiou vyhlásené za neplatné, pretože nastal nesúlad počtu voličov vo volebnom zozname, ktorým bol vydaný hlasovací lístok a počtom odovzdaných lístkov. Ďalšie voľby do AS sa budú konať 17. marca.