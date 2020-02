Magio pláž na Tyršovom nábreží v Bratislave končí

Slovak Telekom sa rozhodol po dohode s magistrátom.

12. feb 2020 o 15:37 SITA

BRATISLAVA. Projekt Magio pláž na Tyršovom nábreží v Bratislave končí. Vyplýva to zo stredajšej tlačovej správy magistrátu hlavného mesta.

Vedenie mesta komunikovalo o budúcnosti projektu so spoločnosťou Slovak Telekom v súvislosti s plánovanou revitalizáciou Sadu Janka Kráľa a obnovou priestoru na petržalskej strane Dunaja.

"Po starostlivom zvážení všetkých okolností sa Slovak Telekom rozhodol projekt Magio pláže už neorganizovať," uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla.



Petržalský Sad Janka Kráľa čaká v nasledujúcich mesiacoch a rokoch zmena. "Alarmujúci stav drevín už začína byť nebezpečný pre outdoorové aktivity konajúce sa v parku, a preto sme sa pustili do prípravy projektu jeho revitalizácie," uvádza Bubla.

"V rámci obnovy tohto priestoru sa pozeráme na celú plochu komplexne spolu s Tyršovým nábrežím," doplnil hovorca.

Hlavné mesto komunikovalo o budúcej podobe tohto územia aj s organizátorom Magio pláže Slovak Telekomom. "Dlho sme diskutovali o budúcej podobe pláže, usilovali sa nájsť možné spoločné riešenie aj s možnosťou, že by pláž zostala ešte tento rok na pôvodnom mieste aj v pôvodnom rozsahu," doplnil Bubla s tým, že organizátor sa nakoniec rozhodol Magio Pláž už neorganizovať.



Plánovaná celková revitalizácia Sadu Janka Kráľa má okrem zelene pozostávať aj z obnovy mobiliáru parku, ktorý je už vo veľmi zlom stave. "Bude pokračovať aj rekonštrukciou chodníkov, osvetlenia, prvkov zverokruhu a fontány v parku. Už v krátkom čase musíme riešiť najmä bezpečnosť drevín, ktoré sú vážne poškodené, odumierajúce alebo odumreté," vysvetlil Bubla.

Hlavné mesto má v pláne aj naďalej spolupracovať so Slovak Telekomom pri organizácii rôznych podujatí. "Pozitívne skúsenosti zo spolupráce so Slovak Telekom chceme využiť aj ďalej. Sme presvedčení, že kultúrny program, eventy, športové akcie, možnosť kvalitne tráviť voľný čas k tomuto priestoru patrí a mal by tu ostať zachovaný," uzavrel hovorca s tým, že budúce aktivity na petržalskom nábreží musia byť plánované s ohľadom na zeleň, ktorá sa tu nachádza.

O konkrétnom zámere bude mesto verejnosť čoskoro informovať.